BRUTALNA POLICIJSKA TIRANIJA U LONDONU: Pretukli žene na bdenju! Odavale počast ženi koju je ubio policajac

Londonska policija brutalno je razbila bdenje u čast Sare Everard (33), koju je oteo i ubio policajac Vejn Kuzens.

foto: Profimedia

Nekoliko žena je uhapšeno nakon što je došlo do svađe okupljenih i policije oko poštovanja epidemioloških mera, a onda je došlo i do okršaja, javlja BBC.

Paljenje sveća

Bdenje je organizovano u čast Sare Everard, u čiju čast su paljene sveće, ali i uz poruku da žene treba ponovo da oslobode ulice britanske prestonice.

Povod za to je Sarina smrt. Nju je, kako je to utvrđeno istragom, 3. marta dok je šetala ulicom oteo, a zatim ubio Kuzens. To je izazvalo raspravu u društvu o tome zašto je policija nesposobna da zaštiti žene tokom noći, a celu situaciju je samo pogoršala činjenica da je osumnjičeni ubica i sam policajac i to član elitnih jedinica.

foto: Profimedia

Okupljanja su počela još u subotu pre podne, u parku Klapam komon (Clapham Common) u jugozapadnom delu grada, gde je Sara poslednji put viđena živa. Protest je na početku bio miran i demonstranti, uglavnom žene, upalili su sveće kako bi odali počast brutalno ubijenoj sugrađanki. Rekli su da žele da skrenu pažnju na strah žena za bezbednost na britanskim ulicama.

Everardova je nestala nakon što je izašla iz stana prijateljice oko 22.30 i pronađena je mrtva nedelju dana kasnije. Za njenu otmicu i ubistvo osumnjičen je pripadnik londonske policije, što je izazvalo šok u Velikoj Britaniji.

Video-snimci sa protesta pokazuju svađu policajaca s demonstrantima i brutalno hapšenje nekoliko žena. Na osnovu svedočenja očevidaca, Rojters je preneo da je policija grubo odgurivala i rasterala nekoliko žena. - Londonska policija mora objasni svoju intervenciju protiv ljudi okupljenih na bdenju. Ljudi su bili veoma, veoma uznemireni, bilo je puno emocija, što je sasvim razumljivo, a policija, koja ima mandat da nezavisno deluje, moraće da objasni svoje postupanje ministarstvu unutrašnjih poslova - izjavila je u intervjuu za Skaj njuz Viktorija Atkins, sekretarka u ministarstvu unutrašnjih poslova.

foto: Profimedia

Osuda akcija

Gradonačelnik Londona Sadik Kan osudio je policijske akcije.

"Policija je odgovorna za sprovođenje mera protiv kovida, ali snimci koje sam video jasno pokazuju da odgovor nije bio uvek adekvatan i proporcionalan", naveo je Kan na Tviteru.

Ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel zatražila je na Tviteru detaljan izveštaj londonske policije o događaju.

Ekipa Kurira

Kurir