AMERIČKI GENERALI O BAJDENOVOJ ODLUCI O POVLAČENJU IZ AVGANISTANA Gledaćemo uspon Al Kaide i izbeglice! Zažalićemo zbog ove odluke

Petreus je govoreći preko video poziva na promociji knjige penzionisanog admirla Vilijama Mekravena koji je vodio misiju lova i likvidacije lidera Al Kaide Osame bin Ladena maja 2011 ponovio razlog zašto se protivi povlačenju američke vojske .

Za razliku od njega admiral Mek Raven i bivši direktor CIA Leon Paneta podeljeni su u podršci Bajdenovoj odluci da vrati vojsku iz Avganistana.

„Razumem frustracije koje su dovele do ove odluke“, rekao je Petreus.

„Niko ne želi da se rat završi više od onih koji su ga zaista vodili i koji su imali privilegiju da komadnuju, a takođe i da svake večeri pišu saučešća američkim majkama i očevima. Ali mislim da treba da budemo zaista oprezni sa svojom retorikom, jer prestanak američkog učešća u beskrajnom ratu ne završava ovaj beskrajni rat. To se samo završava naše učešće. I bojim se da će se ovaj rat pogoršati “.

Petreus je rekao da se brine da će talibani krenuti u ofanzivu i da će terorističke organizacije cvetati.

foto: Profimedia

„Iskreno, izgubićemo platformu koju Avganistan pruža za onu vrstu regionalne kampanje u borbi protiv terorizma. Zaista se bojim da ćemo se za dve godine osvrnuti unazad i zažaliti zbog odluke i samo se zapitati da li možda nismo pokušali da njome upravljamo s skromnom, održivom posvećenošću koja je mogla da obezbedi da Al Kaida i Islamska država ne bi ponovo uspostavile utočišta iz kojih će nesumnjivo vremenom pokušati da shvate kako da vode operacije sa nama.

Petreus je upozorio da bi povlačenje vojske stvorilo potencijalno destabilizujuće tokove izbeglica.

„Videćemo egzodus iz ove zemlje svakoga ko ima mogućnost da ode“, rekao je on i dodao da ne bi, želeo da budem deo 50 posto Avganistanaca koji su žene.“

"Očekujte novu ofanzivu Talibana i sigurno utočišta za druge terorističke grupe, rekao je on.

„Oni nisu međunarodni ekstremisti, ali će omogućiti ili dozvoliti međunarodnim ekstremistima da ponovo uspostave baze u oblastima koje kontrolišu. To su već uradili. To smo videli više puta, a navodno je trenutno dvocifren broj provincija gde je zapravo prisutna Al Kaida u oblastima koje kontrolišu talibani. Tako da sam prilično zabrinut zbog ovoga. “

Drugi komandant američkih snaga u Avganistanu general Stenli Mek Kristal rekao je da je deceniju prove u ili oko Avganistana i da njegova bezbednost ostaje važna za Sjedinjene Države.

„Neću se izjašnjavati o odluci predsednika Bajdena, a u stvarnosti mislim da ne znamo da li je to odlična ili loša odluka, a neko vreme nećemo znati jer mislim da to zavisi od toga kako će se stvari odvijati, " rekao je on.

Mek Kristal, koga je Obama otpustio iz komande 2010. godine, rekao je da drži na zidu staru britansku mušketu koja mu je data u Avganistanu, kao sećanje na "jedan od njihovih neuspelih napora da kontrolišu Avganistan".

Kurir.rs/defenseone.com