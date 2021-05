HAMAS MOŽDA ISPALJUJE RAKETE, ALI EVO KO IH NAORUŽAVA ZA NAPAD NA IZRAEL Jedna država pomaže da razviju svoje ubojito oružje VIDEO

Raketa "Badr-3" je raketa iranske proizvodnje koja se prvi put pojavila na ratištima na Bliskom istoku u aprilu 2019. godine, kada su Huti, koje podržava Iran, koristila tokom borbi u ratom razorenom Jemenu.

Raketa "Badr-3" nosi eksplozivnu bojevu glavu tešku 250 kg i ima domet veći od 160 km, navodi Debka, izraelska veb lokacija koja izveštava o vojnim pitanjima. "Raketa eksplodira u krugu od 20 metara od cilja i oslobađa kišu od gelera od 1.400 komada", izvestila je veb lokacija.

PIJ je bila prva teroristička organizacija koja je koristila iransku raketu protiv Izraela 2019. godine.

Do pre nekoliko godina, PIJ, Hamas i druge terorističke grupe sa sedištem u Gazi primale su rakete i drugo oružje direktno iz Irana - krijumčarene morem ili preko granice između pojasa Gaze i Egipta. Međutim, već nekoliko godina, prema izraelskim izvorima obaveštajnih službi, ove terorističke grupe koriste višegodišnje iskustvo sa iranskim i drugim raketama da bi razvile svoje verzije.

Tokom proteklih 15 godina, Iran je postao najdominantniji dobavljač oružja Hamasu i PIJ-u. Glavna krijumčarska ruta bila je od Irana do Sudana, dalje do Egipta i Sinajskog poluostrva, a odatle do pojasa Gaze. Ovo oružje uključuje rakete velikog dometa, minobacačke granate, protivtenkovske rakete, tone standardnih eksploziva i sirovine za proizvodnju eksploziva.

Prošle godine je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei prvi put priznao da njegova zemlja snabdeva palestinske terorističke grupe oružjem. "Iran je shvatio da je jedini problem palestinskih boraca bio nedostatak pristupa oružju," rekao je Hamnei u onlajn govoru.

"Uz božansko vođstvo i pomoć planirali smo, a odnos snaga transformisan je u Palestini, a danas se pojas Gaze može suprotstaviti agresiji cionističkog neprijatelja i pobediti ga".

Hamnei je dalje ponudio razlog zašto je Iran slao rakete, rakete i tone eksploziva u pojas Gaze: "Cionistički režim je smrtonosni, kancerogeni tumor u regionu. Nesumnjivo će biti iskorenjen i uništen."

Hamneijevo priznanje pokazuje kako mule u Teheranu već dugi niz godina lažu Zapad. 2011. godine, Muhamed Kazii, stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama, poslao je pismo predsedniku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem je žestoko negirao da Iran švercuje oružje u pojas Gaze:

"Islamska Republika Iran kategorično odbacuje navode koji se tiču takozvanog krijumčarenja naprednog oružja u pojas Gaze, a koji se zasnivaju na lažnim i obmanjujućim informacijama koje je pružio cionistički režim. Podrška Irana narodima Palestine bila je moralna , humanitarne i političke prirode “.

Poricanje razotkriva opseg iranske šeme da prevari međunarodnu zajednicu ne samo u pogledu isporuke oružja palestinskim terorističkim grupama, već i u pogledu plana nabavke nuklearnog oružja i jačanja proizvodnje nuklearnog materijala.

Dakle, dok je Obamina administracija slala 400 miliona dolara gotovine Iranu, Iranci su nastavili da snabdevaju raketama svojim punomoćnicima u pojasu Gaze kako bi ih mogli iskoristiti za uništavanje "cionističkog entiteta".

2015. godine Obamina administracija, Velika Britanija, Francuska, Kina, Rusija i Nemačka postigle su dogovor sa Iranom, čime su se složile da ograniče svoje nuklearne aktivnosti i dozvole međunarodnim inspektorima zauzvrat ukidanje ekonomskih sankcija. Iran je, međutim, u više navrata prekršio uslove nuklearnog sporazuma, prema UN-ovoj agenciji za nuklearno praćenje nuklearne energije.

Isti Iran koji je lagao o švercu oružja u pojas Gaze takođe je uspeo da prevari SAD i svetske sile u pogledu spremnosti da se pridržavaju nuklearnog sporazuma.

Prošlog meseca, izveštaj koji je objavila izraelska veb lokacija Vala otkrio je da je Iran 2006. otvorio put za šverc raketa i municije palestinskim terorističkim grupama u pojasu Gaze kroz Jemen i Sudan. Krijumčarskim operacijama predvodio je vojni zapovednik Hamasa Mahmud al-Mabhu, na kojeg je Izrael izvršio atentat 2010. godine.

9. aprila, Mahmud Mardavi, vođa Hamasa i bivši pripadnik vojnog krila grupe Izadin al-Kasam brigada, rekao je za veb stranicu Al-Monitor:

"Hamas želi istražiti sve izvore vojne zalihe iz svake zemlje i pokreta, uglavnom iz Irana. Nećemo prestati kucati na vrata kako bismo pronašli stranke koje će nam pružiti oružje."

Krijumčar oružja koji ima posla sa Hamasom rekao je za Al-Monitor da je iranska Islamska revolucionarna garda rps je slao oružje palestinskim terorističkim grupama kroz Sueski kanal sve do Sredozemnog mora, gde iranski brodovi pristaju uz obalu pojasa Gaze u egipatskim teritorijalnim vodama. Kada zađe noć, ronioci Hamasa prevozi oružje u zatvorenim kontejnerima.

Ranije ove godine, generalni sekretar palestinskog islamskog džihada Ziad al-Nakal otkrio je da je Kasim Sulejimani, ubijeni komandant iranskih snaga Kuds, "lično" upravljao složenom operacijom slanja oružja u pojas Gaze. Nakaleh je rekao da je Sulejmani, koji je ubijen u napadu američkih bespilotnih letelica 3. januara 2020. godine u blizini Bagdadskog međunarodnog aerodroma u Iraku, putovao u nekoliko zemalja da bi isporučio oružje za palestinske terorističke grupe u pojasu Gaze.

Da nije bilo iranske finansijske i vojne pomoći, palestinske terorističke grupe ne bi mogle da napadnu Izrael sa hiljadama raketa i raketa. Kao i njihovi pokrovitelji u Teheranu, Hamas i PIJ ne priznaju pravo Izraela da postoji i posvećeni su njegovom uništenju.

U prošlosti je Iran koristio svog opunomoćenika u Libanu, Hezbolah, za napad na Izrael. Iran sada koristi svoje palestinske punomoćnike kako bi postigao svoj cilj eliminisanje Izraela i ubijanje Jevreja. Ovo nije rat samo između Izraela i palestinskih terorističkih grupa. Umesto toga, to je rat koji je Iran vodio protiv Izraela.

Kurir.rs/gatestoneinstitute.org