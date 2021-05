VLASNICI BITKOINA NAJAVJUJU PAKLENU OSVETU MASKU: Rizikuju mnogo, ali ako i uspe odoše akcije Tesle u nepovrat VIDEO

Ilon je odgovorio jednom rečju. "Zaista." Ova jedna reč navela je mnoge da veruju da je Tesla prodao sve svoje bitkoine i započeo je pokret na Tviter-u od strane mnogih u zajednici bitkoina. Bitcoin zajednica, uopšteno govoreći ovde, već je uznemirena zbog Ilona Maska i Tesle zbog zauzimanja stava u korist životne sredine, ali Tesla je čista energetska kompanija i očigledno zauzima stav da bi se prilagodio svojoj misiji.

Tesla je bio pod velikim lupom kritičara kada je još u februaru kupio 1,5 miliona dolara u bitkoinima i najavio planove za početak prihvatanja plaćanja kriptovalutom. Mnogi u bitcoin zajednici su prigrlili Teslu i Ilona Maska i sada se osećaju izdano, što mislim da je glupo. Prodaja Teslinih akcija koje ne posedujete (Short selling) iz besa nije samo neodgovorno, već i nepotrebno. Nisam finansijski savetnik, ali rasipanje novca da biste skratili kompaniju jer ste ljuti što je kompanija "protiv" vaše omiljene kriptovalute deluje mi glupo. Pametno je učiniti, posebno ako ste zaista podržali tu kripto valutu, samo povući novac i umesto toga ga uložiti u tu kripto valutu.

Lično sam Teslin akcionar. Takođe imam neke male količine u bitkoinu i drugim kripto-sistemima - doduše, ne mnogo. Bilo je jednom kada sam imao dva cela bitkoina nazad kada su iznosili po 2.000 dolara, ali bio sam oženjen nekim koji me je ubedio da ih prodam. Iskreno se kajem. I to na stranu, slažem se sa Ilonovim stavom ovde.

Podelio je članak Forčuna koji je napomenuo da su rudarske nesreće u Kini naglasile koliko rudarstvo bitkoina dolazi od električne energije proizvedene iz uglja. Sada postoje neki koji koriste obnovljivu energiju za iskopavanje kripto, ali čini mi se da je Ilon slušao neke kritike ekologa kojima nije bilo previše ugodno da Tesla kupuje bitkoine ili prihvata kriptovalutu kao plaćanje za vozila. Takođe je istakao nedavne podatke o upotrebi energije povezane sa bitkoinima.

U članku se napominje da je nesreća u Sinđijanu istakla da je "Bitkoin stvorenje od fosilnih goriva - uglavnom uglja, najprljavijeg od svih. Njegov uspon čak pruža spas za izumiranje industrije prirodnog gasa. U SAD rudari od države Njujork do Kentakija prenamenjuju zastarele objekte da bi isporučili jeftinu energiju. Da Bitkoin širi ugljenični otisak veći od australijskog i da bi porast njegove cene mogao utrostručiti ugljen-dioksid koji izbacuje, zasad izgleda da ne smeta poznatim, inače zelenim entuzijastima koji hrane pomamu, od Ilona Maska do Gvineth Paltrov. "

Dakle, da, čini se da to smeta Ilonu Masku - dovoljno da on i Tesla odluče da obustave plaćanje kriptovalute za vozila. Nije rekao da će to trajno suspendovati. Iako biste, na način na koji su mnogi u zajednici reagovali, pomislili da pokušava da u potpunosti otkaže bitkoine.

Tesla predstavlja pretnju mnogim industrijama, ali najveća je industrija fosilnih goriva. Mnogi od onih koji imaju stav protiv Tesle i njenih zaliha godinama se bore protiv neizbežnog. Bilo da se govori o tome da Teslina vozila ne postoje, podržavajući slabe pokušaje nasleđenih proizvođača automobila da naprave EV kao "Teslinog ubicu" ili pak direktno ošamutivši njegovog izvršnog direktora putem pristrasnih novinskih članaka.

Elon je sada zauzeo stav ne protiv bitkoina kao kripto valute, već protiv načina kopanja bitkoina. Kao i obično, njegove reči su pogrešno protumačene do te mere da ljudi koji su uznemireni gubitkom svog novca snose krivicu na njega, a ne na industriju koja polako ubija ovu planetu. Da se ​​bar zajednica bitkoina ovako ljutila na ugalj.

U oba scenarija, industrija fosilnih goriva i zajednica bitkoina gledaju samo na jednu stvar, a to je gubitak novca. Do novca im je stalo. Sve dok im Tesla i Mask donose korist, oni su dobri. Ali ako Ilon i Tesla zauzmu stav u korist okoline, koja je prema njihovim očima lično protiv njih, onda je Mask neprijatelj broj jedan.

Kurir.rs/cleantechnica.com/