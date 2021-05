IRAN SE POHVALIO NOVIM DRONOM: Ovo je Gaza, dron nazvan u čast Palestincima! Može da leti 35 sati i nosi 13 bombi!

🔴🇮🇷 Iran's #IRGC unveiled " #GAZA " UAV hunter-killer drone: Specifications • Carries 13 bombs • Travels up to 2000 km • 500kg load of equipment • Resembles US MQ-9 Reaper size & wingspan#فلسطين_تنتصر #حماس #غزه_تنتصر #ايران pic.twitter.com/ShETXHDmJC