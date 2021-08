VRTOGLAVO! Spektakularni mostovi na kojima i najhrabrijima srce siđe u pete (FOTO)

Pešački mostovi na ekstremnim visinama poslednjih decenija postali su pravi hit među turistima.

Zato i ne čudi što se svakih nekoliko godina napravi po jedan novi, obično još viši i spektakularniji od svih dosadašnjih. A većina njih danas se nalazi u Kini, odakle ne prestaju da stižu neverovatne fotografije i snimci sa tih uglavnom staklenih mostova.

foto: Profimedia

Među onima koji privlače pažnju su Kapilano u Kanadi, Nebeski most u Maleziji, „Zmaj na nebu“ u Kini, viseći mostovi u Gani... A na većini njih čak i najhrabriji osete vrtoglavicu, a srce im se spusti u pete.

foto: Profimedia

Važnost mostova često se zaboravi, a ovako je o njima pisao naš nobelovac Ivo Andrić:

- Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. (...) I kad mislim na mostove, u sećanju mi iskrsavaju ne oni preko kojih sam najviše prelazio nego oni koji su najviše zadržali i zaneli moju pažnju i moj duh. (...) Sve to ima nešto da savlada i premosti: nered, smrt ili nesmisao. Jer, sve je prelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, i prema kom su svi zemni mostovi samo dečje igračke, bledi simboli. A sva je naša nada s one strane.

foto: Profimedia

