ČEŠKI PREDSEDNIK MILOŠ ZEMAN OPLEO PO NATO POSLE DEBAKLA U AVGANISTANU To je kukavičluk

Predsednik Češke Miloš Zeman oštro je osudio povlačenje SAD i multinacionalne koalicije iz Avganistana kao kukavičluk, upozorio da će to ojačati nepoverenje zemalja članica u NATO, a finansiranje zapadnog vojnog saveza nakon fijaska avganistanske misije nazvao bacanjem para.

"Odlaskom iz Avganistana Amerikanci su izgubili prestiž svetskog lidera, a sam NATO izaziva sumnju u opravdanost svog postojanja. Potrebno je shvatiti da kada povećavamo izdatke za odbranu za to očekujemo neku protivvrednost, a to je upravo zaštita od medjunarodnog terorizma", kazao je danas Zeman u intervjuu proruskom češkom portalu Parlamentnji listi.

Češki predsednik podsetio je da je odluku o povlačenju kritikovao i na samitu NATO u Londonu pre godinu dana i posle na samitu u Briselu.

"Gledao sam u oči prvo Trampu, a posle Bajdenu, koji su bili tamo i govorio sam im da je to kukavičluk. Oni to nisu rado slušali, ali realno to jeste kukavičluk. Pre svega kukavičluk koji ne donosi nikakve realne efekte. Naprotiv, Talibanu daje šansu koju ranije nije imao", rekao je danas Zeman.

Češki predsednik ocenio je da trenutno ulaganja u NATO izgledaju pomalo kao bacanje para i da bi češki izdaci za odbranu trebalo da idu pre na nacionalne nabavke, kao što je kupovina dronova iz Izraela, ili podrška domaćoj vojnoj industriji.

"To je bila jedina prilika gde je NATO mogao da se bori. Ovo kevtanje na Rusiju ili Kinu nije zanimljivo. Ponavljam, u ovoj jedinoj prilici NATO je doživeo fijasko. Nepoverenje u NATO u zemljama članicama jačaće nakon ovog iskustva zato što će reći kada ste doživeli poraz u Avganistanu gde je garancija da nećete u slučaju druge kritične situacije", rekao je češki predsednik.

Miloš Zeman apelovao je ponovo da Češka ne ostavlja na cedilu lokalne prevodioce i ljude koji su joj pomagali tokom misije u Avganistanu, a kašnjenje u evakuaciji prevodilaca već danima kritikuje češka opozicija. ; "Nisu to samo prevodioci, govorimo o saradnicima, a ja sam tražio da im se pruži maksimalna pomoć. Delim otpor prema nelegalnoj migraciji, ali ovo nisu ilegalni migranti. To su ljudi prema kojima imamo obaveze. Potpuno iste obaveze kao prema vojnicima češke armije", rekao je Zeman.

Danas je iz Kabula za Prag krenuo drugi češki vojni let u kojem je 87 ljudi, od čega 16 Čeha, osoblje ambasade na čelu sa ambasadorom i češki vojnici, dva Poljaka, dok su ostalo Avganistanci, prevodioci i saradnici sa porodicama i decom, potvrdila je portparolka češkog Ministarstva spoljnih poslova Eva ;Davidova.

"Avganistanskim prevodiocima ne pomažemo samo sa evakuacijom. Oni su pomagali nama, mi ćemo sada pomoći njima", objavila je na Tviteru Armija Češke.

Evakuisane prevodioce sa porodicama i iz prethodnog leta iz Kabula u ponedeljak, u kome je evakuisano 46 ljudi, čeka prvo u Češkoj desetodnevni karantin, vakcinacija protiv kovida-19 i ubrzani postupak odobravanja azila, a na osnovu toga kakve oni izraze želje moći će da ostanu u Češkoj ili da odu dalje u Francusku ili druge zemlje.

"Sami moraju da nam kažu šta žele", kazao je češki premijer Andrej Babiš.

Kurir.rs/Beta