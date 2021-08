TALIBANI PONOVILI: 31. avgust je kraj POVLAČENJA! To je CRVENA LINIJA, posle toga biće posledica

SAD i njihovi saveznici izlažu se "posledicama" ako odlože odlazak iz Avganistana predvidjen do 31. avgusta, da bi nastavili evakuacije u Kabulu, upozorio je danas portparol talibana za televiziju Skaj Njus (Sky News).

"To je crvena linija. Predsednik (SAD Džozef) Bajden objavio je da će (SAD) povući sve svoje oružane snage 31. avgusta. Prema tome ako produže prisustvo, to znači podužetak okupacije, a to nije potrebno", rekao je portparol Suhail Šahin.

"Ako SAD ili Velika Britanija traže više vremena za nastavak evakuacija, odgovor je ne, ili će biti posledica. To će stvoriti podozrenje medju nama. Ako nameravaju da nastave okupaciju to će izazvati reakciju", dodao je on.

Pod pritiskom saveznika Bajden je otvorio mogućnost zadržavanja vojnika duže od 31. avgusta, pošto se hiljade porodica gomilaju kod aerodroma u Kabulu od kad su talibani preuzeli vlast sredinom avgusta, da pokušaju da napuste svoju zemlju pre tog datuma.

Britanski ministar odbrane Ben Volis rekao je danas da Velika Britanija planira da se založi kod SAD, za vreme virtuelnog sastanka G7 posvećenog Avganistanu, za nastavak operacija evakuacija i posle 31. avgusta.

Britanski državni sekretar zadužen za oružane snage Džejms Hipi ranije je rekao da odluka o produžetku ostanka Amerikanaca u Kabulu ne zavisi samo od Vašingtona i da i talibani imaju tu nešto da kažu.

"Razgovr sa talibanima će se nastaviti i talibani će moći da biraju između traženja da saradjuju sa medjunarodnom zajednicom i da pokažu da hoće da budu deo medjunarodnog sistema ili da kažu da nema šanse da se produži boravak Amerikanaca", ocenio je on.

Portparol britanskog premijera Borisa Džonsona rekao je da nije bilo direktne komunikacije sa talibanima u tom smislu.

"Nastavićemo da sprovodimo proceduru evakuacije dok bezbednosna situacija to dozvoljava. Treba da budemo fleksibilni u pristupu", dodao je on i rekao da nikakav fiksni datum nije odredjen za kraj procesa evakuacije.

Džonson je večeras razgovarao sa američkim predsednikom, i prema saopštenju iz Dauning strita oni su se dogovorili da nastave da rade zajedno da osiguraju da svi koji imaju prava da odu iz Avganistana mogu to i da učine.

Kurir.rs/Beta