PRVI AMERIČKI VOJNICI POČELI POVLAČENJE SA KABULSKOG AERODROMA: Evakuacija i dalje traje, a vojska odlazi!

Prvi američki vojnici počeli su da napuštaju Avganistan istog dana kada je predsednik Džo Bajden odlučio da ne produži rok za evakuaciju 31. avgusta, rekla su dva zvaničnika odbrane za CNN, saopštio je večeras ova televizija

"Za sad smanjenje ne utiče na misiju", rekao je jedan od zvaničnika i dodao da komandant na terenu može odlučiti koja su vojna lica u jedinicama ta koje više nisu potrebna. Ta odluka može biti zasnovana na nekoliko faktora, uključujući broj otvorenih kapija na aerodromu, broj ljudi koji prolaze i još mnogo toga.

foto: screenshot Twitter

Pentagon je bio svestan opasnosti koju predstavljaju ISIS i druge terorističke grupe oko aerodroma, razvijajući alternativne puteve do terena za američke građane i evakuirane iz Avganistana. Osim toga, talibani su otvoreno izjavili da ne žele američko vojno prisustvo u Avganistanu do kraja avgusta, upozoravajući da će doći do "posledica" ako SAD ostanu duže, javlja CNN.

"Nije došlo do promene u vremenskom okviru misije, a to bi trebalo da se završi do kraja meseca", rekao je u utorak ujutro sekretar za štampu Pentagona Džon Kirbi.

"Ako bi se dogodio najgori scenario, ne želite da tamo ima više ljudi nego što vam treba", rekao je zvaničnik odbrane.

Bela kuća saopštila je u utorak ujutru da je 12.700 ljudi evakuisano sa 37 američkih vojnih letova, a 8.900 koalicionim letovima u poslednja 24 časa.

Pentagon je dodao da je vojska povećavala tempo letova iz Kabula na jedan avion otprilike svakih 45 minuta.

Bela kuća kaže da su napori SAD -a olakšali evakuaciju približno 58.700 ljudi od 14. avgusta, a 63.900 od kraja jula. Približno 1.000 Avganistanaca stiglo je na međunarodni aerodrom Duls izvan Vašingtona, u poslednja 24 sata, navodi Pentagon.

