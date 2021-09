ŠEF UN UPOZORAVA Svet na KATASTROFALNOM PUTU zagrevanja od 2,7 stepena Celzijusa

Izveštaj koji procenjuje preuzete obaveze 191 zemlje, objavljen danas pokazuje da je "svet na katastrofalnom putu ka zagrevanju od 2,7 stepeni Celzijusa", rekao je generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

U Pariskom sporazumu cilj je da se ograniči zagrevanje na daleko ispod dva stepena Celzijusa u odnosu na preindustrijsku eru, po mogućnosti na 1,5 stepen Celzijusa, međutim neuspeh u postizanju tog cilja meri se brojem mrtvih i količinom uništenih sredstava za život, dodao je šef UN i apelovao na sve vlade da preuzmu ambicioznije obaveze.

Prema Pariskom sporazumu svaka zemlja trebalo je do kraja 2020. godine da revidira svoj doprinos nacionalnom nivou.

Međutim do 30. jula ove godine samo 113 zemalja koje predstavljaju manje od polovine svetskih emisija gasova sa efektom staklene bašte (49 odsto) su zapravo podnele svoje revidirane obaveze.

Sa novim obećanjima, emisije štetnih gasova tih 113 zemalja, medju kojima su i SAD i EU, će se smanjiti 12 odsto 2030. godine u odnosu na 2010. godinu. ; To je "zračak nade" koji ipak ne prevladava nad mračnom stranom slike, ; rekla je predstavnica UN za klimu Patrisija Espinoza.

-Ukupno gledano, podaci o emisiji gasova sa efektom staklene bašte idu u lošem pravcu, rekla je ona.

Kada se uzmu u obzir sve nacionalne emisije, revidirane ili ne, ; od 191 zemlje potpisnice, emisije će porasti za 16 odsto 2030. u odnosu na 2010, a treba da se smanje za 40 odsto do 2030. da bi porast temperature ostao ispod 1,5 stepena Celzijusa, ili za 25 odsto da bi porast bio ispod dva stepena Celzijusa.

To je "znatan" porast koji bi mogao da dovede do rasta temperture od oko 2,7 stepeni Celzijusa do kraja veka, a svaki dodatni delić stepena uvećava dramatično posledice.

Espinosa je rekla da zbog toga predstojeća medjunarodna konferencija o klimi Cop26, koja se održava za šet nedelja, treba da bude uspešna. Ona je pozvala države da se prilikom pregovaranja vode legitimnom željom zaštite svojih nacionalnih interesa ali i ciljem da doprinesu dobrobiti čovečanstva.

Izrazila je nadu da će do konferencije još država promeniti svoje preuzete obaveze radi smanjenja zagrevanja.

Kurir.rs/Beta