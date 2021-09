KAKO JE LIKVIDIRAN IRANSKI NUKLEARNI NAUČNIK: Cure novi detalji, Izrael optužen da je koristio oružje sa veštačkom inteligencijom

I pre same likvidacije naučnika, iranska obaveštajna služba upozorila je Fahrizada da Izrael možda sprema napad na njega. Poslednjih nekoliko godina, Fahrizad je bio na meti Izraela kao jedan od vodećih naučnika u razvoju iranskog nuklearnog naoružanja.

Iranski naučnik upozorenja nije shvatio ozbiljno, iako je do tada dobio viđe pretnji od Izraela koji je još 2004. zatražio od Mosada da spreči Iran u nabavci nuklearki. Da bi to izveli, Izrael je navodno isprobavao različite metode, od sajber napada do novih tehnologija.

Prema pisanju Njujork tajmsa, iranski mediji tvrde da je likvidacija naučnika sprovedena u potpunosti na daljinu.

S druge strane, analitičar za elektroničko ratovanje koji ulestvuje u istrazi, Tomas Vidington, kaže da teoriju o mitraljezu kojom je upravljala veštačka inteligencija treba uzeti sa oprezom, naročito jer Teheran još uvek nema dovoljno dokaza za to.

Ipak, detalji koje su otkrili američki, izraelski i iranski zvaničnici, kao i neki obaveštajni stručnjaci upoznati s planiranjem likvidacije, jasno su opisali napad koji je sproveden korišćenjem oružja kojim se upravljalo na daljinu. Navodno, Izraelci su postavili oružje na vozilo parkirano pored puta i puška se aktivirala kada je Fahrizadov automobil prošao pored parkiranog vozila.

Dodaju da je napad bio efikasan jer je u njemu ubijen samo Fahrizad , čak i bez korišćenja softvera za prepoznavanje lica. Zbog toga mnogi sada strahuju da će zemlje početi da sve više koriste ovaj AI sistem ubijanja od dronova, jer ga je teže otkriti.

Zvanično, ni Iran ni Izrael nisu potvrdile upotrebu AI navođenog oružja.

Kurir.rs/TekTajms