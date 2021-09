OBEĆANJE OLAFA ŠOLCA: Ako postanem KANCELAR povećaću satnicu na 12 evra!

Bolji dani na vidiku Berači jabuka u Nemačkoj foto: Profimedia

Olaf Šolc, kandidat Socijaldemokratske partije (SPD) za kancelara Nemačke, izneo je svoje uslove za formiranje koalicione vlade posle nedeljnih izbora na kojima je njegova stranka odnela minimalnu pobedu ispred konzervativne koalicije CDU/CSU! Šolc, ministar finansija u vladi kancelarke Angele Merkel, koja posle 16 godina na vlasti odlazi u političku penziju, obećao je povećanje minimalne cene rada.

Najniža satnica sada je 9,6 evra

Naime, on je najavio da će cena satnice u Nemačkoj biti 12 evra, umesto dosadašnjih 9,6 evra. Kako prenosi Tagesšpigl, pregovori o formiranju nove koalicione vlade u Nemačkoj bi mogli da potraju mesecima, ali novi kancelar biće, najverovatnije, upravo Šolc. - Moj najvažniji zakon, koji nameravam odmah da pokrenem, jeste povećanje plata za deset miliona građana. Minimalna cena satnice mora porasti na 12 evra, a penzije moraju da budu stabilne - rekao je Šolc.

Desničari se ne predaju - Ekstremistima istok Ekstremno desničarska alternativa za Nemačku (AfD) izgubila je na nedeljnim izborima 2,3 odsto glasova na nacionalnom nivou u odnosu na glasanje iz 2017. AfD je osvojio ukupno 10,3 odsto glasova i peti je po snazi ukupno gledano. Međutim, koalicioni potencijal AfD ravan je nuli jer nijedna od stranaka ne želi s njima u koaliciju. Ekstremni desničari su najbolje rezultate postigli na istoku zemlje. AfD je odneo pobedu na izborima u Saksoniji i Tiringiji sa osvojenih 24,6, odnosno 24 odsto. Uzrok tome je lošiji ekonomski razvoj u ovom delu zemlje.

Velt prenosi da je Šolc naveo svoje uslove za formiranje koalicije pod njegovim vođstvom. On je kandidat SPD za kancelara od avgusta prošle godine. Važi za staloženog i pragmatičnog, kako često opisuju i Angelu Merkel. Tokom duge političke karijere prebrodio je mnoge potrese, ali nijedan mu nije naneo veću štetu. Kako prenosi Dojče vele, on je dobio nadimak Šolcomat, jer retko ispoljava emocije i poput robota je. Ovaj nadimak se prvi put pojavio 2003. u Cajtu jer je Šolc u to vreme na javnim nastupima delovao poput mašine. Osim što je bio generalni sekretar SPD, bio je i savezni ministar za rad, senator Hamburga za unutrašnje poslove, gradonačelnik Hamburga i od 2018. ministar finansija.

Počeli pregovori Zelenih i Liberala

U međuvremenu, Liberali i Zeleni, dve manje stranke od čije podrške zavisi ko će postati sledeći kancelar, započeli su razgovore o formiranju vlade. - U potrazi za novom vladom tražimo zajedničke tačke i mostove oko stvari koje nas dele, čak i pronalazimo neke - objavili su na Instagramu Analena Berbok, koja je bila kandidatkinja Zelenih za kancelara, i lider FDP Kristijan Lindner. Zeleni tradicionalno naginju SPD, dok su Liberali bliskiji konzervativcima.

