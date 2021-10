LED JE KRIO TAJNU DUŽE OD MILENIJUMA: Arheolozi u Norveškoj otkrili najstariji par skija! Prva je pronađena još pre 7 godina VIDEO

Foto: Printscreen YT/Secrets Of The Ice

Prva skija izgubljenog para otkrivena je 2014. godine, a sedam godina kasnije, ledeni deo planine Digervarden otopio se dovoljno da otkrije i drugu, što ih zajedno čini najstarijim parom skija koji su ikada pronađeni, prenosi Dejli mejl.

Tim norveških arheologa, ujedno i članovi programa "Secrets of the Ice" (Tajne leda), pešačio je tri sata planinom do mesta gde je otkrivena prva skija. Koristeći GPS položaj i fotografije snimljene tokom prve posete pre sedam godina, istraživači su drugu skiju locirali ispod leda. Sekirom su je odvojili od leda i istopili ključalom vodom.

Digervarden se nalazi u nacionalnom parku Rajnhajmen u Norveškoj, popularnom arheološkom nalazištu na kojem je i ranije otkriveno nekoliko artefakata korišćenih pre više hiljada godina. Međutim, razlog zašto se ti zaboravljeni predmeti pojavljuju na površini su klimatske promene i više temperature koje vode ka otapanju nekada čvrstih ledenih ploča.

Novootkrivena skija dugačka je 187 centimetara i 17 centimetara široka, ujedno 17 centimetara duža i 2 centimetra šira od prve skije pronađene 2014. godine. Arheolog Lars Holger Pilo, koji je svedočio iskopavanju skije, napisao je na svom blogu da je "nova skija mnogo bolje očuvana od prethodne, što može biti posledica dubljeg leda".

"To objašnjava neke razlike u dimenzijama između dve skije", rekao je Pilo.

Duga drvena daska sadrži tri uvijena veza, kožni remen i drveni čep kroz rupu na uporištu. Skija pronađena 2014. imala je samo jedan uvijeni vez i kožni remen kroz rupu, ali obe skije imaju rupu na vrhu. Postoje male razlike između pronađenih skija, a jedna je ta što je stražnji deo nove skije blago uvijen, dok je onaj koji je pronađen 2014. ravan. Zanimljivo je da nova skija pokazuje znakove popravaka, a nedostaje joj deo stražnjeg kraja koji je možda negde smrznut u ledu, u neposrednoj blizini.

"Da li se slomio kada je vlasnik izgubio skiju ili dok je bio zamrznut, nismo sigurni. Možda će se kasnije otkriti na osnovu pažljivog proučavanja ivice pukotine", podelio je Pilo u postu na svom blogu.

"Skije nisu identične, a ne treba ni očekivati da budu. Ručne su izrade, a ne masovne proizvodnje. Imaju dugu istoriju nošenja i popravljanja uopšte pre nego što je skijaš počeo da ih koristi", dodao je. U novembru 2020. Pilo i njegove kolege pronašli su mnoštvo artefakata na obronku planine u Jotunhajmenu u Norveškoj. Tada su pronašli gotovo 70 strelica, cipele, tekstil i kosti irvasa.

