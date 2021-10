DOLAZI ZIMA Rusija upozorava da je moguća nova velika gasna kriza u Evropi!

Da li će se Evropa smrzavati Gasovod u Rusiji foto: Tanjug

Aleksandar Novak, zamenik ruskog premijera zadužen za energetska pitanja, upozorio je da Evropi preti nova velika gasna kriza zbog povećane tražnje i ispražnjenih skladišta na Sarom kontinentu! Kako prenosi Rojters, Novak je u nastupu na državnoj televiziji Rusija 1 poručio da je država spremna da poveća isporuke gasa Evropi, ali da pre toga mora prvo da napuni sopstvena skladišta.

Povećane isporuke

On je pozvao i nemačke vlasti da ubrzaju proces završetka gasovoda "Severni tok 2", tj. njegovog puštanja u rad.

Sećanje ne bledi - Nestašica iz 2009. Njujork tajms je podsetio da je poslednja velika gasna kriza u Evropi bila 2009, kada je došlo do spora između Rusije i Ukrajine oko cena, dugova i provizija, što je dovelo do smrzavanja većeg dela Evrope. Rusija je nakon toga, u nameri da smanji zavisnost od izvoza preko Ukrajine, izgradila "Severni tok 1" i "Severni tok 2", direktno se povezavši s Nemačkom cevima postavljenim na dno Baltičkog mora, a izgrađen je i "Turski tok". Danas Putin ponovo zadovoljno trlja ruke jer ima mogućnost da Evropi nameće svoje uslove.

- Ne isključujem mogućnost izbijanja nove velike gasne krize. Pozivamo evropske lidere na pregovore. Neophodan je dijalog. Evropska skladišta su prazna, nedostaje 25 miliona kubnih metara gasa. Nešto mora biti urađeno na tom polju - rekao je on i nastavio: - Rusija ne može da preuzme odgovornost za rast cena gasa u Evropi. Mi ispunjavamo sve preuzete obaveze i povećaćemo isporuke za 15 odsto. Evropa iz Rusije dobija oko 50 odsto potreba prirodnog gasa. Druga polovina stiže iz Norveške i Alžira. Od početka pandemije uvoz iz Rusije je smanjen zbog pada tražnje. Rastu cena u Evropi doprinelo je i to što su evropski kupci poslednjih godina odustajali od dugoročnih ugovora o nabavci, koji se potpisuju na 10 do 25 godina, kako bi smanjili zavisnost od ruskog gasa. Usled pokretanja privrede skladišta su ispražnjena, što je dovelo do rasta cena.

Veliki rast cena

Nedavno je cena za 1.000 kubika gasa skočila na rekordnih skoro 2.000 dolara, ali je ubrzo pala nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin obećao povećanje isporuka za Evropu. I on je istakao da bi ubrzanje puštanja u rad "Severnog toka 2" doprinelo smanjenju cena i povećanju isporuka. Iako je ovaj gasovod, čiji je kapacitet 55 milijardi kubika gasa na godišnjem nivou, završen nedavno, još se čeka odobrenje za puštanje u rad od vlasti u Berlinu.

