DEKA (61) JE ŽIVOT DAO ZA UNUKE: Škotski turista preminuo na Kritu pokušavajući da decu spase od utapanja! VIDEO

Zvaničnici obalske straže rekli su da je 61-godišnji muškarac očajnički pokušavao da spase dečake od sedam i deset godina, koje je uhvatila jaka struja u zalivu Guves.

Rečeno je da su meštani, uključujući dva konobara iz jednog restorana na moru, zaronili u talase kako bi mu pomogli. Posada obalske straže je takođe pozvana da se pridruži pokušaju spasavanja.

"U jednom trenutku se jednostavno iscrpio i spasilačka ekipa nije mogla da dođe do njega", rekao je vlasnik kafića. Žena, koja je tražila da se ne imenuje, rekla je novinarima: „Spasilac je morao da zaroni šest puta kako bi pokušao da dođe do njega. A kad je to učinio, otišao je. '

Spasilac Antonis Farasarakis rekao je da je čovek, koji je pokušavao da unuke spase, teško povređen kada je konačno uspeo da dođe do njega. "U šoku sam. Ne želim da mislim ili govorim o tome. Ali barem je uspeo da pomogne da spase svoje unuke.’ Rečeno je da su oba dečaka prebačena u bolnicu na lečenje zbog lakših povreda", kaže ona.

Prema lokalnim novinama Neakriti, svedoci su čuli povike i požurili da pomognu bacivši konopac sa kolutom za spasavanje. Opisali su kako je deda 'gurao' decu uz stene da dođu do bove. Nakon što je video svog drugog unuka kako je spašen, Neakriti izveštava da je čovek pao nazad u vodu.

Na kraju je spasilački tim uspeo da ga odvede do obale i odvezao ga do ambulante koja čeka. Izveštaji navode da je čovek bio na odmoru sa suprugom i ćerkom - majkom dečaka - nakon što je za vikend stigao na ostrvo.

"Bio je izuzetno prijatan čovek, koji bi svako jutro dolazio na kafu i lokalnu pitu sa sirom", rekao je vlasnik kafića. "Bili su ovde nedelju dana. Mora da se tragedija dogodila poslednjih dana njihovog boravka ovde".

Vlasti su rekle da je telo odvedeno državnom mrtvozorniku na pregled i utvrđivanje uzroka njegove smrti. "Barem je deda uspeo da vidi svoje unuke na sigurnom na kopnu", kaže on.

