TEKSAS BI MOGAO DA SE OTCEPI: Senator Kruz tvrdi da je će se to desiti ako demokrate ukinu jednu stvar! VIDEO

„Ako demokrate okončaju filibuster, ako suštinski unište zemlju, ako spakuju Vrhovni sud, ako od DC naprave državu, ako federalizuju izbore, ako masovno prošire prevaru birača, može doći do tačke u kojoj je beznadežno, “ rekao je Kruz govoreći na događaju u Tekas A&M prošlog meseca.

Republikanski senator je odgovarao na pitanje koje je postavio student u gomili koji ga je pitao šta misli o secesionističkom pokretu u Teksasu.

"Mislim da Teksas ima odgovornost prema zemlji i nisam spreman da odustanem od Amerike. Volim ovu zemlju", rekao je on.

On je takođe dodao da Teksas ima dodatnu odgovornost prema SAD jer je trenutno „neverovatna sila koja sprečava Ameriku da siđe sa litice“ i „drži Ameriku utemeljenu na vrednostima koje su izgradile ovu zemlju“.

Međutim, on je naglasio da zemlja nije u toj tački u kojoj bi se Teksas otcepio i iako on ne podržava pokret, on „razume osećaj iza njega“.

„Još nismo tamo, i ako dođe do tačke u kojoj je beznadežno, onda mislim da uzmemo NASA, uzmemo vojsku, uzmemo naftu“, rekao je Kruz.

On je u šali dodao da bi popularni podkaster Džo Rogan bio predsednik novoformirane države ako bi stekla nezavisnost.

Teksaški nacionalistički pokret, ili „Tekit“, rekao je da je njegova misija „da obezbedi i zaštiti političku, kulturnu i ekonomsku nezavisnost nacije Teksasa i da obnovi i zaštiti ustavnu Republiku i inherentna prava naroda Teksasa. "

Na zvaničnom sajtu pokreta navedeno je da to "znači da Teksašani sami određuju naše zakone, a ne 2,5 miliona neizabranih birokrata u Vašingtonu. To znači da dobijamo vladu koja počinje i završava se na granicama Teksasa".

