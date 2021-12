DŽINOVSKA RIBA NA KOJU SU NAIŠLI SURFERI MOGLA BI DA OBORI SVETSKI REKORD Izgleda kao pola osakaćene ajkule!

-Moj drugar, Met, i ja smo samo veslali i naišli smo na to... bilo je teško da ga ne vidimo! Bilo je dugačko devet do deset stopa (2,8 do 3 metra), mnogo veće od mene, rekao je German.

-Teško je uporediti ribu sunce sa drugim stvorenjima jer izgledaju tako bizarno, liče na osakaćene ajkule koje su pregrizene na pola. Video sam mnoge tokom godina, ali ova je definitivno bilo najveća, dodao je.

Najveća riba sa kostima na svetu po težini ikad uhvaćena bila je još jedna sunčana riba, uhvaćena 1996. kod Kamogave - grada u Čibi u Japanu, stoji u Ginisovoj knjizi rekorda.

Taj primerak je bio težak 2.300 kg i dugačak skoro tri metra - i mada dvojica muškaraca nisu izmerili ribu na koju su naišli tokom surfovanja, uvereni su da je bila veća od svetske rekorderke.

-Pa, nismo je uhvatili niti smo imali traku za merenje, ali najveća zabeležena sunčana riba je 2,9 metara, rekao je Rič (52).

-Matova daska je dugačka 14 stopa, i ako pogledate slike, sami možete videti koliko veliko izgleda. Pretpostavljam da je bila dugačka najmanje tri metra... Moj drug i ja smo bili oduševljeni kada smo je videli, dodao je.

Džulijen Stirs iz "Koalicije za ekologiju na plaži" rekla je da postoji samo jedan način da se sa sigurnošću kaže da li je reč o primerku koji obara svetski rekord.

-Jedini pravi način da saznate je da se izvadi iz vode i zvanično izmeri", rekla je ona za "OC Register", ali ova izgleda mnogo veće od onoga što obično viđamo ovde, istakla je.

Kurir.rs/Mondo