AMERIKANCI POLUDELI ZA OVOM DREVNOM PLEMIĆKOM IGROM: U jeku pandemije, ljudi tražili nadu u budućnost i pronašli je u kartama

Ona ne proriče budućnost kao što bi to učinio vidovnjak, ali 29-godišnja Skaj Marinda čita tarot kako bi pomogla svojim klijentima da pronađu jasnoću u sadašnjosti.

Samoprozvani "trener tarota“ koja živi blizu Kapitol Hila u Vašingtonu, Marinda je počela sama da čita tarot karte pre pet godina i nadala se da će početkom 2020. to početi da radi i za druge.

"Održala sam jedan događaj lično u baru u Vašingtonu i pomislila sam kako mi je bilo zabavno i da bih mogla tako i da nastavim. Dve nedelje kasnije sve se zatvorilo", rekla je ona Vašington postu.

Pošto javna čitanja više nisu bila moguća, prešla je na internet gde čita preko Zooma, a interesovanje za tarot je tokom pandemije neverovatno skočilo. Nova generacija je prihvatila tarot zahvaljujući "influenserima" sa Instagrama i TikToka i snimcima sa Tviča ili JuTjuba.

Za neke je to postao svojevrsni rečnik kada govore o sebi ili svojim osećanjima, kaže Tara Izabela Barton, autorka knjige "Čudni obredi: Nove religije za bezbožni svet“. Tarot je postao deo šireg trenda u okviru kog mlađi Amerikanci mešaju i uparuju različite oblike duhovnih ili verskih praksi.

"Tarot je vizuelno veoma kreativan proizvod koji se veoma dobro uklapa u ekosistem interneta“, dodala je ona. "Imate internet, ekonomičnost pažnje, lični algoritam, sami ili preko Zuma. To je savršen fenomen".

Prodaja tarot karata se udvostručila u poslednjih pet godina, kaže Lin Arauho, direktorka uredništva i komunikacija kompanije US Games Sistems, i procenjuje da se prodaja utrostručila tokom prve godine pandemije koronavirusa.

Arauho navodi da je kompanija videla sličan porast prodaje tokom finansijske krize 2008. godine, kada su ljudi tražili načine da prevladaju strah i anksioznost.

US Games godišnje prodaje stotine hiljada špilova najpopularnijeg Rajder Vejt tarot špila i desetine hiljada drugih manjih špilova.

Verujem da je to igra, a ne đavolji portal u moju dušu

Marinda, koja sebe smatra duhovnom, ali ne i religioznom osobom, deo je grupe korisnika tarota koji se ne okreću kartama za proricanje budućnosti. Pre nego što počne da čita iz njih, ona uvek priprema ljude govoreći da ne može da predvidi budućnost.

"Sve više ljudi sada tarot koristi kao način samorefleksije ili način da dobije potvrdu i jasnoću misli", rekla je ona. "Tarot je odličan za anksioznost. Iako možda ne predviđate budućnost, možete da usporite i promešate karte i gledate lepe slike i kažete sebi: 'O, da, preterujem sa ovim'".

Tarot nema jedinstvenog vlasnika niti striktna pravila o tome kako ga koristiti, a njegove moderne iteracije su raznolike; neki ljudi ga koriste u psihoterapiji, lajf koučingu i joga studijima. Za mnoge, tarot karte se koriste kao sredstvo za brigu o sebi i za smernice ponašanja u različitim aspektima nečijeg života, od ljubavnih interesovanja i ličnih finansija, do karijere i drugih ciljeva.

Tarot je postao svakodnevna praksa za Odri Asad, muzičarku iz Nešvila koja je svojim hiljadama fanova na Tviteru ranije ove godine rekla da je napustila Katoličku crkvu. Asad je rekla da je počela da se okreće tarotu u ranim nedeljama pandemije kako bi se izborila sa izolacijom i "egzistencijalnom zebnjom". Dok je odrastala, učili su je da se plaši tarota, ali sada se oseća kao da je čini manje zavisnom od drugih ljudi.

"Neki ljudi vide tarot kao još jednu glupu stvar koju radimo da bismo se osećali bolje. Moj odgovor na to je: želim da se osećam bolje, čak i ako znam da je to igra", rekla je ona. "Verujem da je to igra, a ne đavolji portal u moju dušu".

MIT biblioteka i magnet za finansijere

Moderne verzije tarota interesantne su i finansijerima sa Kikstartera, kaže Meredit Grejvs, koja nadgleda muzičke i magične kategorije za Kikstarter. U proteklih 10 godina, podržavaoci platforme za prikupljanje novca obećali su oko 21,7 miliona dolara za tarot projekte, a 69 odsto tih obećanja došlo je 2020. ili 2021. Platforma je zabeležila najveći skok popularnosti tarota od aprila 2020. do maja 2020. godine.

"Ljudi [uopšteno] su tražili nešto da rade i tražili su nadu za budućnost", objašnjava ona.

Biblioteke MIT-a dokumentuju porast savremenih tarot špilova koje su napravili umetnici, opisujući više od 400 špilova kao "neuvezane knjige“ sa narativima.

MIT je kupio špilove od platformi za kraudfanding kao što su Indiegogo i Kickstarter ili direktno od umetnika na sajtovima kao što je Etsi sa posebnim interesovanjem za radikalne, feminističke, kvir, manjine i duhovno i religiozno različite revizije.

Ideja za biblioteku tarota MIT-a pojavila se nakon što je kustos MIT-a boravila u hotelu u Vašingtonu 2018. godine gde je videla tarot špil na prodaju u mini baru, kaže Aleks Mekgi, arhivista za MIT biblioteke.

"To nam je potvrdilo da tarot ima trenutak", rekla je Mekgi. "Ako tvrdimo da je to knjiga bez poveza, zašto ne bismo stvorili prostor za nju?“

Tarot je takođe postao životni dodatak, kaže Arauho iz US Games Sistems, a mejnstrim prodavnice prodaju špilove zajedno sa odećom, dok mnogi modni magazini sada uključuju i čitanje tarota. Kolekcija Kristijana Diora za proleće 2021. bila je inspirisana tarotom.

"Kada su mejnstrim izdavači počeli da prodaju špilove, u početku smo bili kao ’O ne, ovo je naš deo kolača.’ Ali pita postaje sve veća, tržište se širi“, kaže Arauho. "To uključuje širok spektar ljudi, od onih koji super ozbiljno to shvataju do onih koji ga koriste samo kao izraz životnog stila".

Tarot kao deo verske prakse

Kameron Džonson, koja je odrasla u hrišćanskom domu u El Pasu, rekla je da joj je pandemija dala priliku da sama razmišlja o religiji i duhovnosti i da je od tada napustila organizovanu religiju. Umesto da se okrene tradicionalnim verskim ritualima, ona otvara tri do šest karata i koristi svoju intuiciju za čitanje, postavljajući pitanje: Šta radim ove nedelje?

Nedavno je Džonsonova u svojim školskim novinama na Univerzitetu Bejlor, baptističkoj školi u Teksasu, tvrdila da njeni vršnjaci treba da prestanu da razmišljaju o tarotu kao o nečemu što je povezano sa Noći veštica ili demonskim. "Zbog tih kristalnih kugli, ljudi povezuju tarot karte sa predviđanjem budućnosti".

Tarot je nekada bio kartaška igra za plemiće, ali je na kraju postao povezan sa okultnim, zbog čega su mnogi religiozni ljudi često obeshrabrivali njegovu upotrebu.

Papa Franja osudio je upotrebu tarot karata za predviđanje budućnosti, nazivajući ih "idolopokloničkim". Ali neki hrišćani pronalaze načine da ugrade tarot u svoju versku praksu.

Britani Miler iz Ostina koja radi na knjizi o hrišćanskom tumačenju tarota, kaže su je prijatelji uveli u svet tarota pre nekoliko godina. Miler je odrasla kao katolik ali je napustila crkvu. Nedostajali su joj rituali organizovane religije, poput molitve pa su joj prijatelji poklonil špil tarot karata.

"To je postao lep ritual koji je zamenio ono što sam dobila od religije“, rekla je ona. "Onda se to pretvorilo u svoju vrstu molitve. Tokom pandemije, tarot je postao još jedan ritual koji sam mogao da izvedem kod kuće i koji je delovao kao molitveno i postojano u vreme kada se ništa nije činilo stabilnim".

Miler kaže da zato što ne koristi tarot za proricanje sudbine, veruje da se karte i dalje mogu koristiti u skladu sa crkvenim učenjem. Svakog jutra ona prolazi kroz molitvu i čitanje Svetih pisama za taj dan, a zatim izvlači tarot kartu.

Željna više interakcije sa ljudima nakon perioda izolacije tokom pandemije, Kejtlin Kembel (32) odlučila je da počne javno da čita tarot za ljude prošlog leta dok je živela u Portlandu, u državi Mejn. Ponekad bi zaradila 150 dolara za tri sata. Kao neko ko sebe smatra "nekom vrstom katolika", tarot koristi da dopuni svoj sistem verovanja.

"To je još jedan molitveni alat. Moj duhovni život je veoma raznolik i obogaćen je različitim praksama", rekla je ona.

Dok su mnoga savremena tumačenja tarota fokusirana na putovanje u sebe, Barton kaže da će mnogi tradicionalni hrišćani videti fundamentalne razlike između načina na koji razumeju svet sa savremenijim tumačenjima duhovnosti koja kažu da se može doći u kontakt sa univerzumom.

"Postoje neispitane pretpostavke u skoro svim našim duhovnim praksama“, rekao je Barton. "Zavisi kako razmišljate o tome, a ne šta radite s tim."

