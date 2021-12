TVRDILA JE DA JE ISUS, KLEOPATRA I MERLIN MONRO SA 500 ŽIVOTA: Jeziva priča o sekti koja na internetu i dalje mlati pare! (VIDEO)

Migel Lamboj je 28. aprila 2021. ušao u policijsku staicu i rekao da će pronaći mumificirani leš, preminule Ejmi Karlson, u njegovoj kući u Krestonu u Koloradu. U policijskom izveštaju stoji da je pod zakletvom opisao njene sledbenike sledbenike koji godinama žive u njegovoj kući kao ljude kojima je privremeno trebalo mesto za boravak. Očigledno nije znao za Ejminu smrt, ili kako je njen leš - umrla je u Kaliforniji - završio u njegovom domu u Koloradu.

Kada su policajci stigli u Lambojevu kuću u Krestonu, odmah su pronašli Ejmi. Mogli su da vide svetlucavo, raznobojno improvizovano svetilište niz hodnik. Miris žalfije je lebdeo u vazduhu, rekao je policajac na licu mesta. Soba je bila uređena poput dečije spavaće sobe, sa dugama, srcima i zvezdama. Nekoliko plišanih igračaka zečića stajalo je na vrhu plašta iznad Ejminog tela, kao da bdiju.

Sedela je na vrhu kreveta, umotana u nešto što je izgledalo kao vreća za spavanje, i ukrašena novogodišnim lampicama. Njeno telo je bilo u uznapredovalom stanju raspadanja. Oči su joj do te mere upale da su izgledale kao da ih uopšte nema. Usne su joj se povukle, zbog čega su joj zubi virili iz usta. Bila je šokantno mršava, a koža joj je bila plava - iako nisu znali da je njena koža već počela da postaje plava u prethodnih nekoliko meseci.

„Vau, oslikali su je“, čulo se kako jedan policajac primećuje na snimku kamere koji je kasnije objavljen.

"To je od raspadanja. To je i mumufikacija" " rekao je drugi.

Bilo je prisutno sedam Ejminih sledbenika, zajedno sa dvoje dece koja spavaju, uključujući Lambojevog dvogodišnjeg sina.

"Nikada nisam video grupu ljudi koje je tako nonšalantna u vezi sa mrtvom osobom u svojoj sobi“, rekao je kasnije policajac Stiv Hansen za NBC. Sedam Ejminih sledbenika je uhapšeno i optuženo za zlostavljanje leša i zlostavljanje dece. Sve optužbe bi kasnije bile odbačene.

Scena je bila groteskni spektakl za razliku od bilo čega što se u Krestonu videlo. Ali kako su se stvari razvile do ove tačke - i kako će napredovati nakon toga - nude uvid u ono što se dešava kada se sekta i verovanje u teorije zavere sukobe. U središtu svega je priča o jednom centralnom liku, Ejmi Karlson, ženi koja je težila da živi - i umre - kao bog.

Bivši članovi "Ljubav je pobedila" opisali su je kao sektu, ali to je takođe bila mašina za internet sadržaj - izbacivala je video snimke, postove na društvenim mrežama i članke na blogovima grozničavim tempom, dok se izdržavala donacijama i prodajom "mačke u džaku".

Iako se grupa od tada raspala, za sobom je ostavila hiljade sati video sadržaja, kao i tomove pisanog materijala. Do danas, primarni Yutjub kanal ove sekte sadrži preko 2.700 video snimaka, a grupa nastavlja da objavljuje sadržaj na dnevnoj bazi. Njihove poruke su za razliku od drugih religioznih grupa, otvoreno drske, energične i zloglasne, u stanju da u jednom dahu uvrede članove svoje publike i da im kažu da ih vole u ​​sledećem. Ne plaše se uvrede. U stvari, izgleda da uživaju u tome.

"Bog je žena" stara 19 MILIJARDI godina

Pre nego što je postala "Majka Bog", Ejmi Karlson je bila menadžer u Mekdonaldsu u Hjustonu u Teksasu. Tvrdila je da ima blizak odnos sa duhom Robina Vilijamsa, koji joj pruža duhovne savete. Ejmini sledbenici tvrde da je "Majka Bog" stara preko 19 milijardi godina i da je živela preko 500 života.

"Ona je u stalnom sukobu sa Kabalom - mračnom globalnom organizacijom rešenom da čovečanstvo drži u „stanju niske vibracije“. U njenom poslednjem životu - onom koji se upravo završio - Kabala je pokušala da ubije Ejmi skoro 600 puta, ali je ona osujetila svaki pokušaj. Kabala je opisana kao grupa milona reptila i Anunakija, drevnih vanzemaljaca i/ili sumerskih božanstava, u zavisnosti od toga koga pitate. Oni su globalna elita, vezana za Iluminate, i vuku svetske zlokobne konce, orkestrirajući mračnu laž modernog života, u kojem je sve od ratova do masovnih pucnjava i pandemija iluzorno, napravljeno da zadrži čovečanstvo zarobljenim u stanju straha" bile su neke od teorija.

Pregledanjem snimaka grupe "Ljubav je pobedila", otkriva se verovanje da je Ejmi Karlson bila Isus Hrist, Kleopatra i Merilin Monro, između ostalih istorijskih ličnosti. Bila je kraljica mitskog drevnog grada Lemurije pre njegovog nasilnog pada, a za to vreme, kažu, Donald Tramp joj je bio otac. Ejmin cilj je bio da odvede 144.000 vernika u probuđenu „5D“ ravan postojanja, ostavljajući za sobom okove slomljenog „3D sveta“. Oni koji su ostali biće uništeni, a njihova energija će biti „reciklirana“ u sunce.Za "Ljubav je pobedila" je uvek bilo jasno da uspon u 5D svet uključuje uzimanje njihovih fizičkih tela - a ne umiranje. Od same Ejmi se očekivalo da se uzdigne u zvezdanom brodu - ili, možda, kroz portal u okeanu.

Vremenom je "Ljubav je pobedila" imala nekoliko desetina ključnih članova koji su lično boravili u grupi, kao i oko 100 do 200 „ambasadora“, udaljenih pratilaca koji su ostali povezani na mreži. Ambasadori su imali tendenciju da komuniciraju preko Fejsbuka i velikih grupnih ćetova na Skajpu. Izvan glavne grupe koja je živela sa Ejmi, bilo je i pomoćnih grupa koje su se lično sastajale u Australiji, Južnoj Africi i Centralnoj Americi.

Ali da bismo razumeli kakve veze sve ovo ima sa Ejminim brzim propadanjem zdravlja i konačnom smrću, važno je razumeti da je u njihovo sistemu verovanja, sva spoljašnja patnja sveta morala da se fizički odigra na Ejminom telu. Prema njihovoj doktrini, Ejmino telo je delovalo kao sistem za filtriranje, čisteći svet od negativnih energija i „niskih vibracija“, uzrokujući njenu neopisivu fizičku patnju. U različitim vremenima, njeni sledbenici su čak tvrdili da će umreti svi na planeti ako Ejmi umre. Njeni sledbenici su trebali da je zaštite od štete svojom verom i „ispravnim delovanjem“.

Ejmi Karlson nije trebalo da fizički umre. To je uvek bila mogućnost, ali to nije bio ničiji plan.

Poreklo ljubavi je pobedilo U početku, Ejmi Karlson je bila slatka i prijatna seoska devojka, najstarija od tri sestre, rođena u malom gradu Kanzasa.

Do svojih ranih dvadesetih, Ejmi je imala troje dece, bila je udata i razvedena. Njena porodica tvrdi da se sve više odvajala od svoje dece. „Nije bila baš majčinski tip“, primećuje njena majka. „Ona jednostavno nije imala tu toplinu. Nije imala problema da svoju decu ostavi sa drugim ljudima.”

Do sredine 2000-ih, Ejmi je počela da razvija preokupaciju duhovnom misli Nju ejdža. Postala je redovna na veb forumima gde je upoznala i svog prvog "Oca Boga". Ejmi je tokom godina pronašla nekoliko "blizanaca" (partnera), ali je objasnila da je svaki od ovih narednih partnera bio posuda za istu energiju Oca Boga, koja je bila prevelika da bi je mogla da zadrži jedno ljudsko biće. Moglo bi biti mnogo bogova Oca, ali je mogao biti samo jedan "Bog Majka".

Dana 10. decembra 2007, Ejmi je napisala da je „oslobodila svoju 3D vezu“ - ostavila muža i decu - i da će se, čim bude imala sredstva, preseliti da bude sa svojim „Planonskim čovekom u Koloradu“. Nije prošlo mnogo vremena pre nego što je to učinila, ostavivši za stalno svoju porodicu i uputivši se u Kreston.

U januaru 2009. postavljen je prvi video na Jutjubu pod etiketom "Ljubav je pobedila" Ubrzo je proizvodnja video sadržaja postala manje-više svakodnevna aktivnost. U ovom trenutku, veliki deo Ejminog "kosmičkog pogleda" na svet bio je neoriginan, sinteza pisanja Nju ejdža koje je pokupila kroz biltene i forume. Ubrzo je raskinula sa tadašnjim partnerom Vajtom Orlom i prešla sa sporedne uloge njegovog na sebe kao božanstvo. Detalji razlaza su mutni, ali kada je Ejmi otišla, otišla je sa čovekom po imenu Migel Lamboj, koji će uskoro postati poznat kao Arhanđel Majkl Silver. Uskoro je Ejmi živela u divnoj šumskoj kući pored reke - obično sa Lambojem iza kamere.

Kada se pridružio Ejmi početkom 2014. godine, Lamboj, tada 35-godišnji, postao je prvi pravi član nastajuće sekte "Ljubav je pobedila". Lamboj i drugi sadašnje pristalice tvrde da je, kada je ušao u Ejmin život, patio od raka pluća u završnoj fazi i da je već imao jedno plućno krilo. Kažu da ga je "Majka Bog" iscelila i na taj način oblikovala pravog vernika. Lamboj se brzo pozicionirao kao vredna logistička imovina, organizovani mislilac sa talentom za tiho vođstvo i sposobnošću da rukuje novcem.

Pronalaženje Oca Boga

Jedna od ključnih prekretnica koja je odvela Ejmi na put ka samouništenju dogodila se nakon što je upoznala svog poslednjeg "plamenog blizanaca", poslednjeg "Oca Boga" Džejsona Kastilja. Kastiljo se prvi put pojavio u video snimcima "Ljubav je pobedila" u avgustu 2018. Tada se ova grupa pozicionirala u strukturi koja je ostala dosledna sve do Ejmine smrti.

Kastiljo je bio zgodan, duge tamne kose često skupljene u rep. On je postao redovna pojava u njenim video obraćanima, obično sedeći pored Ejmi u krevetu, sa laptopom na krilu, često nasmejan, obično bez majice. Vremenom bi puštao bradu i počeo da često nosi crno-belo, za šta njegova sestra kaže da je predstavljao „jin i jang“ njegove duhovnosti.

Od ljubavi do rasizma i Hitlera

Inače, pored generalno preteće i neprijateljske retorike, članovi "Ljubav je pobedila" redovno izražavaju rasističke, homofobične i antisemitske stavove u svojim prenosima uživo. Oni obuhvataju raspon od fanatičnih rasnih komentara do detaljne alternativne istorije o Hitleru i holokaustu.

Za kritičare „Ljubav je pobedila“, ovakve izjave izgledaju direktno u suprotnosti sa prikazom grupe o sebi kao da teži da živi u potpunosti u ljubavi. Amanda Rej, samoproglašena zastupnica žrtve i osnivačica grupe za nadzor "Rising Above Love Has Von", bila je otvorena u svojoj želji da grupu pozove na odgovornost. „Za neprofitnu organizaciju koja tvrdi da predstavlja ljubav, njihovi postupci dokazuju suprotno“, kaže ona. „Ovo je direktan primer opasne prinudne kontrolne grupe.

Jedna nit koja se provlačila kroz sve to: spoljna patnja sveta je morala da se fizički odigra na Ejminom telu. Ejmi je morala da obradi svu negativnu energiju sveta, što je značilo da kada su pratioci uradili nešto pogrešno, oni su joj naneli fizičku patnju. Ako bi članovi tima pogrešili, ili Majka Bog ili Otac Bog bi mogli da izgube strpljenje nad njima na spektakularno eksplozivan način. Mogli su biti kažnjeni ili čak prognani. Ejmi je takođe redovno komunicirala sa pratiocima preko Skajpa, čak i dok je živela pod istim krovom. „Ejmi bi često vrištala na ljude“, priča bivši član Džeremi Braun.

Ejmin problem sa pićem je postajao sve teži i strašniji. Nazvavši to „njenim lekom“, sledbenici su objasnili da je njena sve veća upotreba alkohola rezultat intenzivnog fizičkog bola koji je doživljavala. Pred kraj, ponekad je imala problema da se suzdrži. Na video snimcima je nejasno govorila, a bila je sklona neredovnim ispadima. U jednom video snimku, ona kritikuje članove jer joj nisu dovoljno brzo isporučili tekilu, pitajući: „Gde je moja tekila, k.rve?“

Maltretiranje članova

U video snimcima i komunikaciji postavljenim na Jutjubu vide se članovi koji su podvrgnuti višesatnim sesijama u kojima ih drugi članovi kritikuju u pokušaju da izbace negativnu energiju koja napada grupu. Ovo se ponekad zvalo igranje „Pronađi kurvu“. Ove sesije mogu uključivati više članova koji jedni druge prozivaju zbog ponašanja koje se smatra neprikladnim, ili se mogu fokusirati na jednog člana, često ih dovodeći do suza. U terminologiji sekte, ovo se naziva „tehnika vrućeg sedišta“, u kojoj je član bombardovan optužbama i kritikama, narušavajući samopouzdanje i osećaj sebe.

Osim što su satima dnevno prenosili uživo, članovi su pisali članke na blogu, obavljali onlajn konsultacije i radili na svom poslu onlajn trgovine stvari poput eteričnih ulja, kristalnih piramida i koloidnog srebra, koje je sama Ejmi opsesivno uzimala.

Koloidno srebro je supstanca napravljena suspendovanjem čestica srebra u tečnosti, koja se često prodaje kao dodatak ishrani koji je lek za sve. Česta upotreba može izazvati argiriju, u kojoj koža postaje plava. Jedan od najvećih zarađivača novca grupe je "eterična hirurgija", oblik lečenja na daljinu za koji se kaže da leči sve bolesti. Prema „Vodiču za uznesenje“ koji prodaje "Ljubav je pobedila" - koji se prodaje po ceni od 22,22 dolara, članovima se prepisuju „alati za uzemljenje“ da pomognu u njihovom uzdizanju, što uključuje gledanje u Sunce (bukvalno gledanje u Sunce), pušenje cigareta (samo organske, ručno -motani duvan), konzumiranje crvenog mesa najmanje dva puta nedeljno i dugo se tuširati hladnom vodom.

Boginja vatre

Do avgusta 2020. godine, sekta je narasla na oko 200 posvećenih pristalica. Njihov doseg je stalno rastao na internetu, sa sve više i više pratilaca. Veću pažnju su privukli tog meseca, kada su otvorili radnju na havajskom ostrvu Kauai. Četrnaest članova se nastanilo sa Ejmi i Kastiljom u luksuznom inznajmljenom kompleksu na plaži.

Stanovnici tog mesta odmah su bili sumnjičavi, posebno kada je Ejmi objavila da je ona Pele, havajska boginja vatre i vulkana - i kreatorka havajskih ostrva. Preko 100 ljudi okupilo se ispred iznajmljenog doma i stvari su brzo postale ružne. Demonstranti su bili ljuti zbog Ejminog prisvajanja havajske duhovnosti, a takođe su optužili sledbenike "Ljubav je pobedila" da se razmeću tokom ograničenja zbog korone. Iznajmljeni automobil ove sekte je uništen, a nekoliko malih požara je podmetnuto u blizini iznajmljenog objekta. U roku od nedelju dana uključio se gradonačelnik Derek Kavakami, koji je na kraju rekao da je za "Ljubav je pobedila" ne može da garantuje bezbednost.

Frustrirani, neki članovi sekte napali su u video obraćanjima lokalno stanovništvo. I sama Ejmi im se obratila na svoj karakteristično grub način: „Od.ebi! Ja sam Pele, kučko. Ne guraj me.” Nakon tog agrupa se vratila u Kolorado.

Ejmina porodica je bila najviše zabrinuta za dobijanja medicinske pomoći. Verovali su da je bolovala od mentalne bolesti, ali je i njeno fizičko pogoršanje postajalo ekstremno. Njena koža je sada bila upadljivo plava od argirije, što je rezultat njene prekomerne upotrebe koloidnog srebra. Bila je izuzetno mršava i svaki put kada bi se pojavila na snimku izgledala je još nekako mršavija.

Poslednji dani

Oni oko nje opisuju poslednje mesece i nedelje Ejminog života kao fizički mučne. Većinu tog vremena provodila je u krevetu, kao i poslednjih nekoliko godina, ali su je Kastiljo i drugi nosili i pod tuš, gde je često provodila sate. Voda je donekle olakšavala njen bol.

U aprilu 2021, Ejmi je bila na imanju grupe u planini Šasta u Kaliforniji. Otprilike u to vreme, Ejmina porodica i zabrinuti gledaoci kontaktirali su vlasti u planini Šasta, što je rezultiralo proverom zdravlja. Ejmini sledbenici su ih obavestili da se preselila na drugo imanje. Nejasno je da li je uopšte bila živa u to vreme, iako članovi "Ljubav je pobedila" tvrde da se „iselila“ iz te nekretnine.

Možda je najšokantnije to što je Ejmi povremeno tražila medicinsku intervenciju, a njeni sledbenici su to očigledno poricali, zabrinuti da bi zavera mogla doći do nje. „Bilo je trenutaka kada nas je mama zamolila da je odvedemo u 3D bolnicu, a mi smo kao 'Ne!' Jer jednostavno, ne postoji način, a mi tačno znamo kako otmica funkcioniše,” rekla je jedna članica. „I, možete se kladiti da će neko u toj bolnici, ko god to bio, ili je oteti ili će joj naneti zlo.

Nije jasno kada je tačno Ejmi preminula. Prema procurelim privatnim grupnim razgovorima između članova, u aprilu 2021. počele su da kruže fotografije Ejmi u krevetu, bez svesti i potencijalno već pokojne.

Prema izjavi Migela Lamboja policiji, on je verovao da su je negde pre 27. aprila Ejmini sledbenici utovarili u auto, a zatim se odvezli otprilike 1.235 milja nazad do Krestona u Koloradu, vraćajući je u primarni dom koji su koristili godinama.

Pratioci insistiraju na tome da je Ejmi imala puls kada je policija okruga Sagvaš pronašla njeno telo, uprkos uznapredovalom raspadanju tela.

Sekta u dijaspori Neposredno nakon Ejmine smrti, neki upoznati sa radom ove sekte su se plašili da bi stvari mogle da poprime još mračniji zaokret - da bo možda moglo da dođe do "masovnog uspona". U prenosu uživo iz novembra 2020., Kastiljo je rekao članovima da bi trebalo da budu voljni da umru za Ejmi, a nakon njene smrti, ti stari komentari izazvali su obnovljene strahove da bi članovi mogli da povrede sebe ili druge. „Tražite svoj pravi identitet, svoje božansko više ja“, rekao je Kastiljo. „Žrtvujte se za Boga" Ali uprkos glasinama na društvenim mrežama o drastičnim merama o kojima se navodno raspravlja u privatnim grupnim četovima "Ljubav je pobedila", nijedna ideja o pridruživanju Ejmi nije uzela maha.

Ipak, "Ljubav je pobedila" u svim svojim novim oblicima nastavlja da privlači sve više ljudi, prima više donacija i prodaje više proizvoda. Oni nastavljaju da prodaju proizvode koje reklamiraju kao da ih još uvek pravi Ejmi.

