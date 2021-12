AMERIKA NIJE DALEKO OD VOJNOG UDARA: Penzionisani general tvdi da uslovi za to mogu da se steknu na sledećim izborima! VIDEO

Pol Iton, bivši general-major američke vojske sa dve zvezdice, rekao je za NPR o svojoj zabrinutosti da bi američka vojska mogla biti „kompromitovana” konkurentnim tvrdnjama ko je pobedio na izborima i od koga bi trebalo da prima naređenja.

On je rekao da je zabrinut da neki pripadnici vojske možda neće razumeti „ko je propisno izabrani predsednik“.

„Ako to nije kristalno jasno, to može da zarazi redove, ili bilo koji nivo u američkoj vojsci“, rekao je on.

„Ako imate takvu vrstu zabune oko izbora 2020., nije čudno smatrati da ćete imati malu konfuziju [2024.] i da bi ta konfuzija mogla da uđe u redove američke vojske.

Na pitanje da li je više zabrinut zbog običnih vojnika koji „možda saosećaju sa antidemokratskim stavovima“ ili oficira koji „daju svojim jedinicama naređenja koja bi bila neustavna“, Iton je rekao: „Moglo bi da bude pomalo od svega gore navedeno jer smo to videli 2020.

„Vidim to kao mali uticaj sa velikom verovatnoćom“, rekao je on. „To je mogućnost za koju moramo da se pripremimo.

Iton, viši savetnik VoteVets-a, rekao je uoči sledećih izbora da je vojska potrebna da vodi ratnu igru u kojoj se testiraju scenariji osporavanih izbora.

On je takođe rekao da je teret na vojnim vođama da podignu uzbunu u slučaju da svaki podređeni pokazuje „sumnju u lojalnost i spremnost da sledi zakletvu Sjedinjenih Država“.

„Te ljude treba identifikovati i obratiti im se u nekom svojstvu“, rekao je on.

Rekao je da je neophodno da „svaki 18-godišnji Amerikanac zaista razume Ustav Sjedinjenih Država.

