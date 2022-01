SUPERBRKA MADURO PROTIV ZLE AMERIKE Animirani film podelio Venecuelu i odvukao im pažnju sa problema: Efikasno je sumanut VIDEO

Da li je to ptica?! Da li je to avion?!

Superheroj koji liči na Madura predstavljen je kao superheroj koji svojom "gvozdenom pesnicom" štiti socijalističku domovinu od zlikovca koji poprilično liči na Donalda Trampa. Crtani se prikazuje na državnoj televiziji.

"Fantastično je! Nemojte ga propustiti!“, tvitovao je zamenik ministra trgovine Luis Vilegas Ramirez posle nove epizode u kojoj "Superbrka“ pokušava da pošalje kubanske, ruske i kineske vakcine protiv koronairusa građanima Venecuele – samo da bi SAD blokirale isporuku uz pomoć Madurovih neprijatelja, prenosi Gardijan.

Está buenísimo ¡No se lo pierdan! El nuevo episodio de ¡Súper Bigote! @NicolasMaduro el héroe que derrota el bloqueo con mano de hierro #SomosDefensoresDePatria ¡Indestructible!#ConAlexSaab pic.twitter.com/07xTln2RNW — Luis Villegas Ramírez (@luis_villegasr) January 7, 2022

"Konačno ćemo ih uništiti. Oni će patiti. Oni će plakati. Oni će biti globalni epicentar pandeije", hvale se "podli imperijalisti" pre nego što Superbra spase stvar. "Niko se ne petlja sa Superbrkom", pohvalio se državni televizijski kanal VTV.

Madurovi neistomišljenici su oštro kritikovali seriju nazivajući je pokušajem izgradnje kulta ličnosti, a bilo je i onih koji su crtani film uporedili sa pokušajem kontrole mozgova nacije u stilu zloglasnog Gebelsa.

Ya voy estoy terminando de ver la novela... #SinLuz pic.twitter.com/RQA5X3D3V9 — ✪ єυяσ ναℓℓα∂αяєѕ ✪ (@EuroValladares) January 18, 2022

Bilo je i onih koji se pitali zašto navodno svemoćni superheroj ni uspeo da zaštiti svoju zemlju od humanitarne katastrofe. Hulio Borhes, istaknuti opozicionar, sugerisao je da bi "super razarač Venecuele" bio prikladniji naziv za glavnog lika.

"Maduro znači bedu i korupciju", naveo je Borhes na Tviteru pored fotografije Venecuelanaca koji traže hranu.

Acá la verdad: el Súper Destructor de Venezuela. Maduro es miseria y corrupción. pic.twitter.com/cgtov4YZrl — Julio Borges (@JulioBorges) December 2, 2021

Giljermo Zubilaga, specialista iz Venecuele u Američkom društvu/Savetu Amerika, kaže da postoji logika u naizgled neozbiljnom crtanom filmu. On veruje da se "spin doktori" nadaju da će "Superbrka" pokazati nepobedivost političara koji je, uprkos svim izgledima, preživeo nemilosrdnu kampanju SAD koje žele da ga svrgnu.

"Njegova supersila je to što je ostao na vlasti", rekao je Zubilaga i podsetio da su mu u tome pomogle Kina i Rusija, čiji je zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov prošle nedelje odbio da isključi slanje trupa u Venecuelu ako tenzije sa SAD nastave da rastu.

"Poruka koju pokušavaju da prenesu jeste da imaju potpunu kontrolu", dodao je Zubilaga.

Maduro nije prvi autoritarni lider koji je predstavljen kao superheroj u svojoj zemlji. Kinezi su 2016. predstavili animiranu verziju Si Đinpinga, u kojoj je šef Komunističke partije igrao društvenu igru "tresni krticu" (Whac-A-Mole) sa "korumpiranim zvaničnicima".

Godinu dana kasnije, Moskva je bila domaćin umetničke izložbe pod nazivom "Super Putin", sa skultpurama i slikama koji slave ruskog predsednika Vladimira Putina. Jedna je pokazivala Putina u pripijenom kostimu Supermena sa inicijalima SP ispisanim na grudima

Madurov prethodnik Ugo Čavez, dobio je posthumnu počast u vidu crtaća gde su ga latinoamerički revolucionari Če Gevara i Hoze Feliks Ribas dočekali u raju.

Zubilaga veruje da su propagadni zvaničnici zamislili "Superbrku" kao odvraćanje pažnje od daleko manje zabavnog kolapsa Venecuele.

"Toliko je sumanuto da ljudi pričaju o tome. Odvlači vas od realnosti u kojoj je 6 miliona ljudi otišlo u inostranstvo, od neuhranjenosti i i 250 političkih zatvorenika. Mislim da je efikasan. Ne bih to odbacio tek tako. Kada to toliko ponavljate... ljudi počinju da veruju u to".

Kurir.rs