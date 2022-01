PORAZ U RATU PROTIV KORONE U Bugarskoj potpuno vakcinisano samo 29 odsto ljudi, što je najmanje od svih članica EU!

Iako ima najvišu stopu smrtnosti od koronavirusa u Evropskoj uniji, Bugarska ujedno ima i najmanji broj vakcinisanih! Uprkos alarmantnim podacima, većina građana Bugarske ne želi da se vakciniše, a takav stav nije promenio ni dolazak soja omikron koronavirusa, koji je mnogo zarazniji.

Istorija i nepoverenje

Kako prenosi Dojče vele, čini se da Bugarska trenutno gubi bitku protiv koronavirusa i na pragu je poraza. Potpuno je vakcinisano samo 29 odsto građana, što je najniža stopa vakcinacije u EU. Uprkos tome, antivakseri neprestano protestuju. Prošle srede nekoliko hiljada građana je pokušalo da provali u parlament tokom protesta protiv takozvane zelene propusnice. Taj dokument, kojim se dokazuje da je neko vakcinisan, da je preboleo zarazu ili je testiran, uveden je u Bugarskoj u jesen 2021. U restorane, kafiće i trgovačke centre može se ući samo s tom propusnicom.

- Šest godina sam studirala biologiju i zato znam da to nisu nikakve vakcine protiv korone! To su eksperimentalni kokteli koji sadrže čip i stvari koje uništavaju našu slobodu. Njima se upravlja preko 5G mreže. Niko ne bi trebalo da se vakciniše - urlala je u mikrofon jedna od učesnica demonstracija. Dimitar Ganev iz istraživačkog instituta Trend objašnjava odakle tako veliki skepticizam: - Još na početku pandemije, kada su stigle prve vakcine, skeptični glasovi u bugarskoj javnosti bili su glasni. Za to postoje i istorijski razlozi. Kao deo Osmanskog carstva, Bugarska je u 18. i 19. veku propustila prosvetiteljstvo. Na vlast se ovde uvek gleda kao na nešto strano. Istorijski gledano, držali smo se na distanci od vlasti veoma dugo, i za vreme komunističkog režima. A za mnoge ljude i medicina i nauka su deo vlasti - kaže Ganev.

Bocu neće 50 odsto

On ističe da oko 20 odsto građana planira da se vakciniše, ali da je protiv vakcine najmanje njih 50 odsto. Matematičar Petar Velkov kaže da se broj novozaraženih duplira na svakih pet dana i da se vrhunac omikron talasa očekuje početkom februara. Vlada novog premijera Kirila Petkova, kako bi ohrabrila starije na vakcinaciju, daje svakom cepljenom penzioneru 75 leva (oko 38 eura).