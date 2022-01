NEMAŠ CEPIVO, NEMA SRCA: Pacijent skinut sa liste čekanja za transplantaciju jer nije vakcinisan protiv kovida

DiDžej Ferguson bio je prvi na listi za novo srce, ali sada je sklonjen sa nje zbog njegovog vakcinalnog statusa. Njegov otac Dejvid rekao je CBS Boston da njegov sin, koji se bori za život u bolnici i kome je očajnički potrebno novo srce, ne veruje u kovid vakcinu.

"To je protivno osnovnim principima. On u to ne veruje. Oni pokušavaju da sprovedu neku politiku i zbog toga što on ne želi vakcinu, skidaju ga sa liste za transplantaciju", rekao je Dejvid. "Moj sin je na ivici i drži se svojih stavova a sada ga oni guraju preko ivice".

Bolnica Brigam koja je obrazovna ustanova Harvarda, saopštila je da je njihova politika obavezne vakcinacije u skladu sa drugim programima transplantacije širom SAD.

"Kovid vakcina je jedna od nekoliko vakcina i promena načina života koji se traže od kandidata za transplantaciju kako bi imali najbolje šanse za uspešnu operaciju i oporavak", navela je bolnica u saopštenju.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti takođe preporučuje pacijentima koji čekaju transplantaciju da se vakcinišu jer su naročito podložni kovidu.

Fergusonova porodica sada razmatra da ga prebaci u neku drugu bolnicu koja nema takvu vakcinalnu politiku, ali strahuju da je suviše slab da bi ga pomerali.

"Agresivno razmatramo sve opcije, ali nam ističe vreme", rekao je Dejvid i dodao da je ponosan na svog sina koji se bori za ono u šta veruje. "To je njegovo telo, njegov izbor", rekao je on.

Ferguson nije prvi pacijent kome je odbijena transplantacija. U oktobru, Lejlani Lutali iz Kolorada je sklonjena sa liste čekanja za bubreg nakon što je utvrđeno da ni ona ni donor nisu vakcinisani.

Lekari i zdravstveni radnici upozoravaju da pacijenti koji su podvrgnuti transplantaciji imaju mnogo više šansi da umru od kovida ako se zaraze. Stopa smrtnosti od korone kod ovih pacijenata je veća od 20 posto.

