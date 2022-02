ŽIVOT SA VIRUSOM: Norveška ukida većinu mera, Francuska ukida neke a SZO upozorava da je prerano proglasiti pobedu nad koronom

Norveška vlada "svirala" je noćas kraj većine svojih mera protiv koronavirusa, smatrajući da društvo može i treba da živi sa virusom.

Tako, rad od kuće više nije obavezan, alkohol sada smije da se toči u restoranima i nakon 23 sata, a sadašnje ograničenje od 10 gostiju u privatnim kućama je ukinuto, rekao je premijer Jonas Gar Sere.

Objava je usledila nakon sličnih odluka susedne Danske i drugih evropskih zemalja, uključujući Britaniju, Irsku i Holadniju, koje su ublažile ili ukinule ograničenja poslednjih nedelja u pokušaju vraćanja u normalu.

"Dobro smo zaštićeni vakcinama"

Norveška je u decembru uvela delimično zatvaranje u pokušaju borbe protiv omikron varijante koja se brzo širi, ali većina tih mera više nije potrebna, procenila je vlada.

"Čak i ako se mnogo više ljudi zarazi, manje je onih kojima je potrebna hospitalizacija. Dobro smo zaštićeni vakcinama. To znači da možemo da ublažimo mnoge mere čak i kada se broj infekcija brzo povećava", rekao je Stere.

Međutim, Norveška će zadržati osnovne mere fizičkog distanciranja od najmanje jednog metra, kao i nošenje zaštitnih maski na mestima sa mnogo ljudi.

Francuska popušta mere

I francuska vlada od danas počinje sa ukidanjem nekih restrikcija vezanih za pandemiju.

Odluka je doneta samo nekoliko sati nakon najave Fajzera da će u Sjedinjenim Državama tražiti hitno odobrenje primene vakcina protiv kovida-19 i za decu staru od šest meseci do četiri godine.

Ako Američka agencija za lekove (FDA) da zeleno svetlo, to će biti dodatni alat za zaštitu od koronavirusa jer on posebno brzo cirkuliše u školskim ustanovama. U francuskim školama, samo je 4 posto dece u dobi od 5 do 11 godina vakcinisano.

Predsednik Emanuel Makron rekao je da želi, ako trendovi ostanu ovakvi kakvi su sada, u februaru i martu ublaži mere u školama i o tome će se danas raspravljati na sednici štaba za borbu protiv pandemije.

U očekivanju te odluke, Francuzi od srede više ne moraju da nose maske na otvorenom, a rad od kuće više nije obaveza nego preporuka.

Od 16. februara klubovi - koji su zatvoreni od 10. decembra ponovo se otvaraju, a dozvoljeno je i održavanje koncerata.

I Španija se "otvara" dok SZO upozorava: Prerano je!

I u Španiji počinje otvaranje klubova i drugih mesta noćnog života. To će se prvo dogoditi u Kataloniji, 11. februara, nakon gotovo dva meseca.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je da je prerano proglasiti pobedu nad pandemijom.

"Prerano je za bilo koju zemlju da proglasi pobedu", rekao je šef SZO Tedros Adanom Gebrejesus i dodao da ga brine veliki broj umrlih u nekim delovima sveta.

Šef za hitne situacije SZO Majkl Rajan strahuje da bi neke zemlje mogle, zbog političkog pritiska, da imitiraju druge vlade koje ublažavaju mere, ne uzimajući u obzir vlastitu situaciju kada se radi o zdravlju ili stopi vakcinisanih.

U Francuskoj, lekari su podeljeni kada je reč o ukidanju restrikcija. Neki smatraju da je cirkulacija virusa i dalje visoka, dok drugi smatraju da ravnoteža koristi i rizika sada ide ka početku povratka normalnom životu.

Kurir.rs/Agencije