PRONAĐENA OLUPINA SRUŠENOG RUMUNSKOG HELIKOPTERA! Od MiG-21 ni traga VIDEO

olupina transportnog helikoptera IAR 330M Rumunskog ratnog vazduhoplovstva koji je poslat u potragu za nestalim borbenim avionom MiG-21 Lanser koji je leteo u patroli nad Crnim morem pronađena je 11 kilometara od Konstance.

Tačna lokacija mesta pada nije saopštena, a za izgubljenim lovcem Mig-21 se i dalje traga.

Rumunski MiG-21 nestao je sa radara dok je patrolirao obalom Crnog mora.

MiG-21 Lancer pripada 861. lovačkoj avijacijskoj eskadrili (Escadrila 861 Aviatie Lupta) 86. vazduhoplovne baze u Konstantci . Nestali helikopter pripada 862. helikopterskoj eskadrili. Svih pet članova posade izgubilo je život.

Prve informacije govore da je uzrok pada obe letelice loše vreme, a ne eksplozija u vazduhu, što su neki tvrdili sa raznim snimcima na društvenim mrežama.

Wreckage of the IAR330M Puma helicopter of #RomaniaAirForce that had crashed during the SAR mission is found within 11km from #Constanta. pic.twitter.com/ZSDdcqxF4g