KAMPANJA: Neki zapadni mediji Putina proglasili LUDIM, tvrde da je paranoičan!

Od početka ruske invazije na Ukrajinu neki uticajni zapadni mediji sve češće se bave mentalnim stanjem Vladimira Putina, pokušavajući da odgonetnu koji je sledeći njegov potez!

Medijski rat ide toliko daleko da razni stručnjaci analiziraju i fizički izgled predsednika Rusije, nagađaju ko će ga naslediti na mestu šefa države, porede ga sa Adolfom Hitlerom, a uvereni su i da će on biti optužen za ratne zločine.

Drugi Putin

Američki Foks prenosi razgovor s Kondolizom Rajs, bivšom državnom sekretarkom SAD, koja je tokom vladavine predsednika Džordža Buša imala nekoliko susreta s Putinom.

- Sastala sam se s Putinom mnogo puta, ali ovo sada je drugi Putin. Uvek je bio proračunat i hladan. Izgleda neuredno. U svom govoru na dan početka invazije izneo je obmanjujući prikaz istorije - rekla je ona.

Džim Klaper, bivši direktor nacionalne obaveštajne službe, kaže da je Putin sve više frustriran zbog neuspeha da brzo osvoji Ukrajinu.

- Mislim da je on nepokolebljiv. Brinu me njegova oštrina i neravnoteža. Briga za njegovo mentalno zdravlje posebno je relevantna s obzirom na to da on drži prst na nuklearnom okidaču - kaže Klaper.

Podzemni grad u Sibiru Porodicu sklonio u bunker? Dejli mejl prenosi da je Putin članove porodice prebacio na sigurno u luksuzni podzemni grad u Sibiru. Radi se zapravo o bunkeru sposobnom da izdrži nuklearni udar koji se nalazi Altajskim planinama. Britanski portal se poziva na Valerija Soloveja, bivšeg profesora Moskovskog državnog univerziteta za međunarodne odnose. Solovej je ranije tvrdio da je Putin mentalno oboleo i da praktikuje šamanske rituale s ministrom odbrane Sergejom Šojguom. Altajska republika se nalazi blizu granice s Mongolijom, Kinom i Kazahstanom. Navodno je u ovom regionu „Gasprom“ pre nekoliko godina izgradio veliko sklonište za vrh Kremlja u slučaju nuklearnog rata.

Obaveštajni zvaničnici SAD koji su želeli da ostanu anonimni ističu da je Putin poslednjih meseci bio izolovan u svom utvrđenju i da je kontaktirao s malom grupom savetnika i poslušnika. Tome je doprinela i pandemija koronavirusa, a posledica je gubitak osećaja za realnost.

- Izgledao je kao paranoik i nije uopšte slušao sagovornika - rekao je za Putina jedan zvaničnik posle njegovog susreta s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Britanski Gardijan prenosi izjavu češkog predsednika Miloša Zemana, koji je Putina nazvao „ludakom“ nakon naredbe da pokrene invaziju. Tajms je objavio veliki intervju sa Mihailom Hodorkovskim, nekada najbogatijim Rusom na planeti, koji je posle sukoba s Putinom jedva izvukao živu glavu iz Rusije i sklonio se u Švajcarsku.

Časlav Koprivica za Kurir TV Ovo je hitlerizacija Putina! Prof. dr Časlav Koprivica je u Jutarnjem programu Kurir televizije dao svoje viđenje toga da li Evropa ima uticaj na krizu u Ukrajini: - Ono što možemo da vidimo po ponašanju politike i medija na Zapadu jeste da su izgubili kompas i da se nalaze u fazi histerije. Minski sporazum je verifikovan u Savetu bezbednosti. Ovakva reakcija nije bila ni u vreme kad je Hitler išao na svoje pohode. Jedan prijatelj mi je davno rekao da je u toku proces „hitlerizacije Putina“. Ono što oni zaboravljaju jeste da Rusija nije SRJ i da su oni zamlaćivali njih godinama. Pokazuje se u stvari da Zapad sprovodi politiku sile, dopustili su da sedam godina Ukrajina uništava građane. Tamo je došla na vlast pronacistička vlast, ono što nisu uspeli to su ove dve nove oblasti. Ukrajina se probudila kad je Rusija shvatila da će Ukrajina biti poprište mostobrana za instaliranje ofanzivnih NATO sistema i da će trebati četiri i po minuta da te rakete dolete do Moskve.

Apel Hodorkovskog

- Mislim da nemamo posla s normalnom osobom, on je poludeo. Putin želi da obnovi rusko carstvo i da za 50 ili 100 godina bude upamćen kao veliki vladar. On hoće da uništi ukrajinsku vojsku i postavi poslušnike na vlast u Kijevu. Zapad mora da naoruža Ukrajinu ili da se suoči s dugotrajnom krvavom okupacijom - rekao je Hodorkovski, koji je deset godina proveo na robiji u Rusiji.

Navodi o Putinovom ludilu dobijaju smisao kada se uzme u obzir i apel Džejmsa Kleverlija, člana britanske vlade, koji je pozvao ruske generale da izvrše državni udar i spreče Putinovu fantaziju o obnovi carstva.

- Ruski generali su u poziciji da to urade i mi ih pozivamo da učine taj korak - rekao je Kleverli.

