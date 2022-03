PUTIN ĆE SAD IMATI 90 ODSTO PODRŠKE Profesor Boljević za Kurir iz Moskve: Nije tačno da ima VELIKIH PROTESTA protiv rata

Sukob između Ukrajine i Rusije ušao je u sedmi dan.

Situacija se ne smiruje, ceo svet prati situaciju u Ukrajini iz minuta u minut, a profesor Sergej Boljević, šef katedre patologije na Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi, navodi da je situacija u prestonici Rusije uobičajena bez obzira na rat i naglašava da su informacije o velikim protestima protiv vlasti netačne.

- U Moskvi je stanje normalno. Mene su juče mnogi pitali, a ja nisam prvo obraćao pažnju. Ništa od toga nije tačno što se priča. Prodavnice su normalno snabdevene, ljudi ne izlaze na ulice, ako traže neki miting, oni će ga dobiti, to su uglavnom pacifisti koji su uvek bili protiv rata. Prema tome u Moskvi je situacija normalna - rekao je Boljević u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

Profesor Boljević ističe da Rusi nisu za rat, ali se osvrnuo i na osam godina patnje ruskog naroda u Donjecku i Lugansku.

- Odmah ću da vam kažem - niko nije za rat! Niko ne podržava rat. Vi ne znate, jer nikada to niste izveštavali, zbog čega je došlo do rata? Vlast je 2014. godine u Ukrajini došla preko državnog udara, posle se pokazalo da su vlast uzeli nacisti, koji su osam godina bombardovali Luganjsk i Donjeck. Osam godina ti ljudi žive u podrumima u nenormalnim uslovima. Zapad to nije hteo da prizna. Zašto to niste smeli to da govorite? Druga stvar, znate li da je ruski jezik zabranjen u Ukrajini? Zabranjen je. Ne smete da pričate jer možete da idete u zatvor. Tamo gde živi polovina ruskog naroda. Znate li vi da su oni (Stepana) Banderu, nacistu koji je ubijao za vreme Drugog svetskog arta sopstvene Ukrajince, stavili za heroja. Idu noću sa bakljama i slave Hitlerov rođendan. Ruski narod je u Ukrajini unižen - rekao je profesor.

foto: AP/Alexei Alexandrov

Takođe, prof. dr Sergej Boljević tvrdi da protesti u Rusiji nisu masovni.

- Postoje protesti. To su pacifisti. Gde su bili kad su bombardovali narod u Donjecku i Luganjsku? Ali ti protesti, to nije masovno. Oficijalna statistika pokazuje da je 70% naroda priznalo Donjeck i Luganjsk. Ove sankcije koje se sprovode protiv nas, to je opšti rat koji se vodi protiv Rusije. Oni će da ujedine Ruse. Svi će Rusi stati protiv Zapada. Sad će Putin imati 90% podrške - tvrdi prof. dr Boljević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:20 ŽIVKOVIĆ OPLEO PO RUSIJI: Nišu nisu 1999. dve sardine dali, kad su oni nama pomogli?