OBRAČUN NA BRIFINGU U BELOJ KUĆI: Da li Bajdenova administracija planira da Putina okrivi za sve loše u SAD?

Dopisnik Foks Njuza iz Bele kuće Piter Dusi razbesneo je sekretarku za štampu Džen Psaki nakon što njedelju dana davala razne razloge za niz problema koji tište Amerikance.

Tokom brifinga za štampu, Dusi se suočio sa Psaki i sa njenim tvrdnjama da je inflacija verovatno privremena i sa insistiranjem Bajdenove administracije da bi porast cena gasa u zemlji mogao biti povezan sa invazijom Rusije na Ukrajinu.

„Upravo smo čuli da ste ponovo rekli da mislite da će inflacija biti privremena. Čuli smo da ste rekli da će to biti privremeno od prošlog proleća, pa šta mislite koliko je to privremeno?“ upita Dusi.

„Pa, opet, Pitere, mislim da ono što radimo jeste da se oslanjamo na procene Federalnih rezervi i spoljnih ekonomskih analitičara koji daju procenu koliko dugo misle da će to trajati“, odgovorila je Psaki. „Očekivanja i njihova procena u ovom trenutku i dalje su da će se do kraja godine smiriti. Takođe nema sumnje da kada strani diktator napadne stranu zemlju i kada je taj strani diktator na čelu zemlje koja je treći po veličini snabdevač naftom u svetu, to će imati uticaja, i jeste. ”

Dusi je zatim pitao Psaki o ponovljenim pokušajima Bele kuće da okrivi poskupljenje gasa u potpunosti na ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovu invaziju na Ukrajinu.

Dusi je direktno pitao Psaki da li će Bela kuća samo da okrivi Putina i Rusiju za sve loše što će se dogoditi u zemlji do novembarskih izbora.

„I tako do te tačke, inflacija danas raste. Predsednikova izjava okrivljuje „Putinovo povećanje cene“. Hoćete li vi momci da počnete da krivite Putina za sve do sredine izbora?“ upita Dusi.

„Pa, videli smo da je cena gasa porasla najmanje 0,75 dolara otkako je predsednik Putin postrojio trupe na granici Ukrajine“, odgovorila je Psaki.

Si-En-En je prošle nedelje prikazao segment o rastu cena gasa, a voditeljka Bijana Golodriga dala je sve od sebe da prebaci krivicu sa Džoa Bajdena.

U segmentu je bio reporter Gejb Koen, koji je razgovarao sa nekoliko Amerikanaca koji su dali oduška svojoj frustraciji rastućim cenama gasa širom zemlje.

Nakon što je Koen opisao kako su cene gasa „više od jednog dolara u odnosu na pre godinu dana i najviše od 2014.“, Golodriga je sedela u tišini sa zbunjenim izrazom lica, dok je reporterka opisala kako su stvari postale loše.

Golodriga je rekao: „Pa, cene gasa i dalje rastu širom zemlje i mogle bi da porastu još više zbog globalne krize o kojoj smo govorili u ovoj emisiji, uključujući uglavnom tenzije između Rusije i Ukrajine. Nacionalni prosek sada iznosi 3,49 dolara po galonu jutros".

Kurir.rs/Conservative Brief