UPOZORENJE Evropa ima rezerve gasa samo za još mesec dana!

foto: Kurir

Ruski gas nastavio je da teče ka Evropi iako od juče ukazom predsednika Vladimira Putina neprijateljske zemlje, one koje su uvele sankcije Rusiji, moraju da plaćaju ovaj energent u ruskoj valuti, to jest rublji! Ovim dekretom Putin je sprečio dalji pad vrednosti rublje, usled oštrih sankcija zbog invazije na Ukrajinu.

Dedolarizacija

Rublja se juče oporavila na tržištu i vratila na vrednost koju je imala pre 24. februara. Uprkos tome, energetska kriza se nalazi iza ugla jer su članice EU najavile da neće plaćati ruski gas u rubljama. EU iz Rusije uvozi čak 40 odsto gasa za svoje potrebe i trenutno ima zaliha za svega mesec dana.

Postupak kupovine - Preko Gasprom banke Putinov dekret predviđa da strani kupci gas i energente kupuju preko Gasprom banke, koja će biti posrednik i koja nije pod sankcijama zapadnih zemalja. Strani kupac prvo mora da prebaci devize na jedan poseban račun u banci, nakon čega bi Gasprom banka kupovala rublje u njegovo ime, pa bi se ruska valuta prebacivala na drugi poseban račun. Ovim se obezbeđuje zaustavljanje pada vrednosti rublje, koja je poslednjih dana povratila svoju vrednost od pre početka invazije.

Prema rečima ekonomiste i stručnjaka za energente Mahmuta Bušatlije, ovakav potez Moskve mogao se očekivati. On kaže da je Rusija još pre pet-šest godina donela odluku o dedolarizaciji, to jest o izbacivanju dolara iz upotrebe. - U tom smislu Rusija se gotovo potpuno oslobodila dolara u svom portfoliju i u svojim deviznim rezervama - kaže Bušatlija, dodajući da Rusija već dugi niz godina u nacionalnim valutama razmenjuje sa Indijom, Kinom i nekim zemljama Bliskog istoka. - Indija i Kina u svojoj domaćoj valuti kupuju robu, pre svega oružje u Rusiji. Isto tako Rusija za rublje nabavlja robu u ovim zemljama - objašnjava Bušatlija. On kaže da bi ovaj način trgovine mogao da definiše buduću globalnu ekonomiju jer bi, vođene primerom Rusije, i druge zemlje koje izvoze naftu i energente mogle da zahtevaju naplatu u domaćoj valuti.

Portparol Kremlja... Dmitrij Peskov foto: Reuters Poruka iz Kremlja: Ne isključujemo odmah! Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, izjavio je juče da Rusija neće odmah isključivati gas zemljama koje ne pristanu na plaćanje gasa u rubljama. - Dobio sam mnogo pitanja o tome znači li novi dekret da ćemo od danas isključiti isporuku gasa zemljama koje ne počnu da plaćaju u rubljima. Ne, to ne znači to i to ne sledi iz dekreta - rekao je Peskov i dodao: - Još jednom ponavljam, za sve detalje je bolje kontaktirati s "Gaspromom".

- Rusija je mogla da donese ovakvu odluku jer tržište zemalja koje su joj uvele sankcije čini oko milijardu ljudi. S druge strane je tržište od šest milijardi ljudi s kojim Rusija može nesmetano da trguje. Ovde treba imati u vidu da je Rusija i veliki izvoznik hrane, čak više prihoduje od izvoza hrane nego od energenata na godišnjem nivou. U takvoj situaciji, Rusija je mogla da se odvaži na ovaj korak - ističe Bušatlija.

Politička odluka

Ekonomista Milan Kovačević kaže da je odavno želja Rusije da rublja bude više zastupljena u međunarodnoj razmeni i da je ovo sada prilika za tako nešto. - Ujedno, ovo je i udar na dolar. Prodaja će se vršiti u evrima, ali po obračunskom kursu rublje. Ovo je idealna prilika da se dodatno smanji učešće dolara u međunarodnoj razmeni - naglašava Kovačević.

Bivši predsednik i premijer... Dmitri Medvedev foto: FOTO AP Dmitrij Medvedev najavio: Neprijatelji i bez hrane! Bivši ruski predsednik i premijer Dmitrij Medvedev predložio je da se obustavi prodaja ruske hrane i poljoprivrednih proizvoda "neprijateljskim zemljama" i da se od njih ništa ne kupuje. Medvedev, koji je sada zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, naveo je na svom Telegram kanalu da prehrambena bezbednost mnogih zemalja zavisi od ruskih zaliha, tako da je hrana "tiho ali strašno oružje" Rusije. Rusija je prošle godine izvezla hranu u vrednosti od 37 milijardi dolara.

On dodaje da je ovo pre svega politička odluka i da je tako treba i posmatrati. - Rusija šalje i određenu poruku. Pogotovo kada se uzme u obzir i činjenica da je Rusija zemlje koje su joj uvele sankcije označila kao neprijateljske - kaže Kovačević.

B. Vukčević