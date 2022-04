NAPAD NA RUSKU AMBASADU U RUMUNIJI? Automobil se rano jutros zabio u zgradu poslanstva u Bukureštu! Vozač poginuo! VIDEO

Kako navodiTV, incident se dogodio jutros. Automobil je velikom brzinom uleteo u ogradu oko zgrade ruske ambasade. Usled sudara automobil se zapalio, vozaču nije bilo spasa.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU