TRAMP KAŽE DA BI SPREČIO PUTINA DA IZGOVARA REČ NA N: On to sve više koristi

-Putin koristi reč na N... nuklearnu reč, sve vreme, rekao je Tramp Morganu, u snimku iz intervjua, prenosi RT.

-To je no-no, ne bi trebalo to da radi. Koristi je svakodnevno. I svi se tako plaše... I kako se plaše, on to sve više koristi. Zato on radi stvari koje trenutno radi, dodao je nekadašnji predsednik Amerike.

Putin nije direktno pretio Zapadu nuklearnim oružjem, ali je u govoru povodom početka ruske vojne operacije u Ukrajini u februaru upozorio da će se svako ko ''pokuša da nam stane na put'' suočiti sa posledicama ''kakve nikada niste videli u celokupnoj vašoj istoriji.”

Pre nego što je ofanziva počela, on je francuskom predsedniku Emanuelu Makronu izrazio stav da će rat između Rusije i NATO-a biti rat bez ''bez pobednika'', za šta mnogi pretpostavljaju da se odnosi na razornu moć nuklearnog oružja.

Tramp je, međutim, rekao Morganu da će ''mahnuti'' američkim nuklearnim oružjem Putinu.

-Rekao bih da imamo mnogo više od vas, daleko moćnije od vas, i ne možete više da upotrebite tu reč. Većina izvora sugeriše da Rusija zapravo ima veći broj bojevih glava od SAD. Ne možete više da upotrebite nuklearnu reč, a ako to učinite, imaćemo problema, nastavio je Tramp, ne objašnjavajući detalje.

Prethodne Trampove izjave bile su još direktnije, a bivši predsednik je u martu rekao za Foks njuz da će slati podmornice sa nuklearnim oružjem ''da se kreću napred-nazad, gore-dole duž ruske obale“.

Međutim, Trampova poruka o trenutnom sukobu bila je nedosledna. Nakon što je izjavio da će zapretiti Rusiji nuklearnim projektilima, on je prošle nedelje pozvao na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini, navodeći da ''nema smisla da Rusija i Ukrajina ne sednu i razrade neku vrstu dogovora'', dodajući da ''rešenje postoji, a to treba da se smisli sada – a ne kasnije – kada svi budu mrtvi!“

