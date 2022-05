RUSIJA IMA KUPCE ZA PRIRODNI GAS: Evo koliko je porastao kineski uvoz plavog energenta u odnosu na lane!

"Izvoz gasa u Kinu preko gasovoda Snaga Sibira raste u okviru bilateralnog dugoročnog ugovora između Gasproma i CNPC. Obim isporuka za prva četiri meseca 2022. premašuje isti pokazatelj prošle godine za skoro 60 odsto “, navodi se u poruci u Telegram kanalu kompanije, koju citiraju RIA Novosti.

Ruski gas se u region isporučuje preko gasovoda Snaga Sibira. Cevovodne isporuke preko njega počele su krajem 2019. godine i 2020. godine iznosile su 4,1 milijardu kubnih metara. Kako projekat napreduje, planirano je da se godišnje povećava obim isporuka do dostizanja projektovanog godišnjeg kapaciteta od 38 milijardi kubnih metara do 2025. godine. Uzimajući u obzir novi sporazum, koji je potpisan u februaru, ukupan kapacitet isporuka Kini putem „Dalekog istoka” mogao bi da dostigne 48 milijardi kubnih metara godišnje. Pored toga, u toku je izrada projekta Snaga Sibira 2, koji podrazumeva izgradnju gasovoda do Kine preko teritorije Mongolije. Njegov kapacitet biće 50 milijardi kubnih metara godišnje.

Kurir.rs/Ukraina.ru