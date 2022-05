HIPERSONIČNO ORUŽJE ĆE IZMENITI BUDUĆNOST RATOVANJA: Nateraće Zapad da se bori protiv jeftinijih, a brzih raketa!

Sa Boškom Jovanovićem magistrom međunarodnih odnosa Moskovskog instututa za međunarodne odnose i vojnim komentatorom od početka ukrajinske krize razgovarali smo na više tema. Jovanović, kao neko ko odlično poznaje ruske i ukrajinske odnose, pristao je da odgovori na više pitanja koja se tiču međunarodnih odnosa, aktuelnog rata u Ukrajini, ali i svega onog što opterećuje odnose velikih sila pre svega Rusije s jedne, SAD i EU s druge strane. Inače valja napomenuti da su pitanja ranije poslata bila generalu Aleksandru Forminu, zameniku ruskog ministra odbrane Segeja Šojgu, koji nije imao vremena za razgovor zbog tada i sad aktuelene situacije na tu temu, pa sam procenio da je Boško Jovanović neko kao moskovski đak veoma pogodan za ovu priču.

Kakve će biti posledice izlaska najpre Amerike a onda i Rusije iz sporazuma Otvoreno nebo?

Posledice izlaska iz Sporazuma otvoreno nebo će imati za posledicu da će tradicionalni oblici špijunaže biti potrebni da bi se došlo od informacija, a to će biti veći gubitak za Ameriku, nego za Rusiju, zbog toga što, SAD ne može da sebi da priušti da bude u sukobu sa Rusijom i Kinom u isto vreme, jer će to da dovede neizbežno do saveza Rusije i Kine. SAD vodi rat u Ukrajini preko posrednika, a ne direktno. Amerika sad nije sposobna za to, posle debakla u Avganistanu , a otvoreno je i pitanje kako će da se završe izbori za kongres, zato što Džo Bajden može da izgubi tu većinu, a Tramp je zadržao kontrolu nad republikanskom strankom.

Šta se dešava sa odnosima Rusije i NATO i EU u svetlu izlaska iz sporazuma Otvoreno nebo, sukoba u Ukrajini, optužbi za špijuniranje...

Optužbe za rusko špijuniranje su validne, koliko i švedske optužbe o ruskoj podmornici u švedskim teritorijalnim vodama. Švedska nikad nije pokazala nijedan dokaz da se to stvarno desilo, ali to služi kao izgovor da Švedska uđe u NATO.

Kako komentarišete analize zapadnih medija da će svet biti podeljen na tri supersile - SAD, Rusiju i Kinu koje će međusobno ratovati?

Postoji grupa G-3 koju čine 20 eksperata SAD, Rusije i Kine i vodili su razgovore o svim bitnim temema. Član ruske grupe bio je direktor Instituta za Daleki istok Sergej Luzijan koji je meni predavao na MGIMO, sad predaje na Višoj školi na ekonomije. Šanse da te tri supersile mogu međusobno da ratuju su minimalne, jer Amerikanci mogu da misle da Kinezi svaki dan mogu da izgube po milion vojnika, a da to ne osete. Iz razgovora sa mnogim stručnjacima za Kinu sam shvatio da Kinezi ne umeju da ratuju. Stvar je u tome da će pre Amerika da primeni strategiju "Zadržavanja" preko Japana, Indije jer Vašington radi na stvaranje bliskih veza između Tokija i Delhija. Kod Ame5rikanaca se od 2012. dešava nešto što se zove “Shift power”, a to znači da većina američke flote bude na Pacifiku. Stvar je u sledećem da je Amerika stvorila savez sa Britanijomi i Australijom, zato što je taj još jedan od saveza za zadržavanje Kine. Ne zaboravimo da je Boris Džonson doneo zakon da svi državljani Hong Konga koji su rođeni pre 1. juna 1997. mogu da dobiju britanski pasoš i da dođu da žive u Britaniju. Tako da možemo da kažemo da će da se vrati i SEATO i CENTO pakt, UNZUS . Australija se naoružava, jača mornarica da može da učestvuje u aktivnoj odbrani Tajvana. Po planu australijske mornarice, njihove podmornice traba da budu aktivne u zaštiti Tajvana.

Kako vi gledate na situaciju u svetu, raspodelu moći i naoružanja. Odakle dolaze najveće pretnje?

Pretnje po mir u Evropi doći će od naoružavanja Nemačka. Jozef Fišer je lepo rekao da je Nemačka prevelika za Evropu, a premala za svet. I nabavka oružja, koju je najavio premijer Šolc će neminovno da podseti na Ruse na 22. jun 1941. Nemačku niko ne ugoržava. Nemačka je zaštitćena sa svih strana. Ona je ekonomski vladalac Evrope sa njom niko ne želi, niti će da njom da ratuje, ali naoružavanje Nemačke je problem broj 1 za bezbednost i budućnost Evrope. Postoji knjiga koja se zove “Dvadesetogodišnja kriza”. Međutim ona se bavi, međuratnim periodom u Evropi, ali postoji mogućnost da mi ponovimo tu krizu jer ne postoje, jake političke snage u Evropi. Praktično leva ideja je umrla, socijal-demokratija ne postoji. Priča se u intelektualnim krugovima o liberalnoj demokratiji, kao da demokratija može da bude samo liberalna iako socijalna ima dugu tradiciju i istoriju. A mi mi u političkom smislu smo došli do toga da je vladajuća stranka u Finskoj konzervativno-liberalna iako po poltičkoj teoriji te dve ideologije su susporstavljene jedne drugoj. U Aziji će da bude sukob oko Tajvana, sukob između Kine i Japana i mogući sukob između Severne Koreje i Amerike donekle, jer Severna Koreja jer hoće sporazum sa SAD i ništa više. Amerika to ne vidi i ne radi u tom pravcu.

Što se tiče pretnji za Rusiju, te pretnje su sledeće ekstremizam koji dolazi spolja, narkotici zbog toga je jako bitno Moskvi da se dogovori sa talibanima, da više opijati ne idu ka Rusiji zato što za vreme dok su Amerikanci bili u Avganistanu Rusi su ih optuživavali da su za 20 procenata povećali proizvodnju opijata i da od toga Rusija strada. Što se tiče drugih stvari za Rusiju je pretnja korupcija. Rusiji je potrebna koncept nacionalne bezbednosti koji će da demografiju stavi na prvo mesto i socijalna pitanja u centar da se vidi kakvko obrazovanje treba Rusuiji, da se vidi šta će da se radi sa kosomom i od kakvog je to prioriteta.

Šta misli o optužbama Zapada da je ruska vakcina protiv korone "oružje" Moskve u ratu sa Zapadom?

Pol Kenedi je rekao da ne postoji mekana moći i da postoji tvrda moć. Što se tiče pitanja vakcine, Sputnjik, judi su primetili nesposobnost EU, ne Rusiije da bude poštena i da kad je kriza, da se EU postara da brine o najslabijima, nemoćnima. Kad je izbila kriza svaka zemlja je gledala sebe i ništa drugo. Rusi nisu krivi za evropski egoizam.

Kako Vi vidite Balkan geostrateški i vojnobezbednosni u odnosu prema Rusiji i optužbe Zapada o destabilizaciji celog jugositoka Evrope?

Balkan će u Ruskoj logici tek da ima smisla, geostrateškog, ne geopolitičkog, a Rusi će da se izanteresuju za Balkan ako izađu na granicu sa Mađarskom i Rumunijom preko Ukrajine, jer mala je fama da Rusi mogu da se zanimaju Balkanom dok nisu rešili problem Ukrajine. Stvar je u tome što Rusija, što se Balkana tiče nema koinzistentnu strategiju. Što se to sve radi ad hok i što će Balkan biti interesantna Rusiji na način interesantan za njih tek kad budu sa njim imali dodir. Jer hteli mi ili ne moraće da promišalju o Balkanu ako izađu na granicu na ukrajinsko - rumunskui i li Ukrajine sa Mađarskom. Niko sa sigurnošću ne zna gde će rat da se završi i to je glavno pitanje.

Jugoistok Evrope je nestabilan jer tako odgovara EU. EU odgovara nestabilan Balkan da bi se kvalitetna radna snaga iseljavala u EU i radila za male pare. EU i bilo ko drugi sa Zapada da želi stabilan Balkan ne bi podržavao na primer Mila Đukanovića kad bi znali ko je on. Ali je to njima bilo bitno zbog umišljenog straha da će Rusi doći u Boka Kotorsku. Rusi su planirali da vrate flotu ne na Krim nego u Novorosijsk, pa se onda naravno desio Majdan i Rusi su ostali na Krimu. Tu imamo Turski elemenat, Francusku. Po značaju i uticaju Rusija može da pada.. Prvo ide Nemačke, Britanija, Francuska Turska, Rusija bila bi na šestom mestu. Rusija nema kulturnu strategiju. Nemački je istisnuo ruski jezik, Bez jezika ne može da ima i ruskog uticaja. Nemcima je značajnije da ljudi sa ovog prostora znaju nemački jezik da se lakše integišu u nemačko društvo.

Novi svetski poredak” koji se rađa, ali ne onaj Bušov, koliko se novi razlikuje u odnosu na onaj Buša starijeg?

Novi svetski proedak nije Bušov nego Klintonov. On se razlikuje od Buševog jer nema Holbruka, koji ne može da sprovodi "buldožer demokratiju", ne može bez otpora da sprovedu ono što se žele. U SAD su izgubili specijaliste za Rusiju. Čovek koji je završio ruski, a koji želi da se bavi Rusijom ne može da nađe posao. O tome je Mekfol napisao članak 2014. On je rekao da mi hoćemo da uđemo u sukob sa Rusijom, ali ne želimo da je razumemo.

Skoro polovina novih članica NATO su male države, ali agresivne, nek su bile davno članice Varšavskog sporazuma. Otkuda tolika mržnja i netrpeljivost prema Rusiji?

Samo da kreno kroz istoriju. Poljaci su bili u Moskvi od 1608-1612 što je dovelo do zajedničkog ustanka Rusa i Tatara protiv Poljaka. Litivanci su uvek bili zajedno sa Poljacima protiv Rusa i intenzivno su vrlo maštali da osvoje Smolensk, Novogorod . Što se tiče Estonaca, to su za mene Fici. Odnos Rumuna prema Rusima mogu da objasnim. Rumuni su latini. Musolini ih je smatrao latinama ikao jesu pravoslvani narod. Rumuni će uvek u slovenskom okruženju da se osećaju neprijatno. Česi naprosto misle da su ih Rusi okuoirali 1968, a prava je istina da je češka obaveštajna slušba ŠTB pozvala Sovjetske trupe da uđu u Čehoslovačku. ŠTB je ostala lojalana KGB -u do 1991 pa su izveli zajedno i jednu veliku obaveštajunu operaciju preko Karla Kučera koji je vredne dokumente u 1980 tim godinama poslao u Sovjetski Savez. Gustav Husek lider Slovačkih komunista hteo je da Slovačku uvede u Sovjetski Savez i govorio je da je bolje pod Staljinom nego pod Česima, te mi nije jasno zašto Češka i Slovačka moraju prve da pomažu. Posebno Slovaci, nijedan rat nisu dobili, nisu ni ratovali, takođe ni Česi.

NATO pakt u poslednje vreme na Baltiku, Severu i na Crnom moru sprovodi agresivne provokacije. Tu je i razmeštaj strateških bombardera u Norveškoj. Kako Oružane snage Ruske federacije gledaju na to?

Gledaju kao potvordu antiruske politke NATO, da NATO postoji da uništi Rusiju a ne zaštiti svoje članice.

Rusija je munjevitom operacijom uspela da spreči instaliranje NATO snaga na Krimu posle prevrata i puča u Kijevu? Da li bi Crno more bilo NATO more da Rusija nije izvela munjevitu akciju?

Rusi su imali nameru da celu flotu prebace u Novorosijsk i da nije bilo glavne obaveštajne uprave Krim ne bi baš bio ruski, mada to nije sprečilo Britance da u Očaku na ukrajinskoj obali naprave svoju bazu. Amerikanci guraju tu Rumune da grade flotu da oni budu snaga koja će da se suprostavi Crnomorskoj floti Ruske Federacije, pa onda Rumuni moraju da troše milijarde da bi to postigli.

Artik dobija sve veći vojnostrateški značaj u doktrinama velikih sila. Rusija se često optužuje za militarizaciju! Da li je to pokriće za Zapad da sakriju svoje mere?

Atrik je pokriće za nespremnost Zapada da se bori za resurse na Artiku. Amerikanci nisu sposobni da vrše ikakava dejstva u Severnom ledenom okeanu. Naprosto nemaju ni trupe prilagođene za to. Severni ledni put će biti novi put za trgovinu. Zapad je naprosto nespremen, to govori o slabosti pa otuda idu optužbne za militarzaciju. Da zapad ima osposobljene trupe za delovanje u Severnom ledenom okeanu rekli bi da je to normalno, pa moraju da se štite, a pošto nemaju trupe koje bi odgovorile tom zadatku, pa se priča o militarzaciji.

U Rumuniji je stacioniran ofanzivni deo antiraketnog štita. Kolika je on pretnja južnom delu Rusije. Krimu.

Ako Rusi dođu do rumunske granice, taj ofanzivni deo moraće da se premesti jer vrlo lako Rusi mogu da tu ostanu i da preduzmu kontramere. Ofanzivni delovi protivraketnog štita moraju da budu na takvom mestu da ne dozovole da Rusija primeni kontramere. U Poljskoj su kontramere iz Kalinjingrada, a iz Rumunije iz Pridnjestrovlja. U Sredozemeno more na brodove, ako se ukrcaju rakete, onda će Rusija morati da obnovi svoju Sredozemnu eskadru.

Nove vrste oružja radikalno menjaju odnos snaga u savremenom svetu, a ratovanje ulazi u nova područja - u svemir i sajber prostor. Koliko smo blizu onoga što smo čitali u knjigama “ratu zvezda”, orbitalnim bombama, laserima?

Nismo blizu zato što Rusija mora da razmisli šta će da radi u kosmosu. Mirija je uništena, a nosila je Buran, a ne znam da li Rusija može da razmišalju o miltarizaciji kosmosa. Što se tiče lasera treba dosta energije. S obzirom da je na Zapadu zelena ideologija, lišće drveće iti, itd, stvarno ne zanam odakle će da proizvedu struju za elketrične autombile ako neće da prave nukelarke.

Od dolaska generala Gerasimova za načelnika generalštaba OS Ruske federacije ruska vojna misao se izmenila. Na primeru Sirije i Gruzije videli smo drugačiji pristup planiranja i izvođenja operacija. Kako će izgledati ruska vojna misao u budućnosti?

Zar se nije izmenila kad je došao Šljefturov, koji je smislio da GRU upravlja svim specijalnim jedinicama, da GRU treba da preuzme upravljanje nad svim dešavanjima u Ukrajini, da on to vodi, a da ne vodi Surkov, koji se lažno vodi da je GRU, a zapravo nije.

Rusija je veliki značaj posvetila hipersoničnom oružju koliko će ono izmeniti budući rat?

Pa izmeniće ne budući rat, nego budućnost jer će naterati Zapad da razvija protivraketne sisteme, ali koji neće da budu usmereni protiv interkontinentalnih balističkih raketa, nego protiv onih dosta jeftinijih raketa koje su velike brzine, jer Ukrajinci do sad nisu uspeli nijedan Iskander da obore, a o Kinžalima da ne govorimo. NATO nije uspeo da reaguje na bespilotnu letelicu koja je lansirana iz Ukrajine, a kako da reaguju na Kinžal i Iskander, ja kažem nikako.

Da li je hipersonično oružje fikcija ili stvarnost

Ukrajinci bi rekli da je to oružje kukavica.

Kakav je vaš pogled na NATO pakt u budućnosti i težnja da 2030 to bude neki novi NATO?

Da li će NATO da bude nov 2030, pa ako Tramp pobedi na izborima, na kojima Bajden hoće da se kandiduje, a Tram je boljeg zdravlja od bajdena, nisam ubeđen u svetlu budućnost NATO.

