SLIČNO PREZIME KINESKOG TAJKUNA KOŠTALO 26 MILIJARDI DOLARA: Državni mediji objavili hapšenje nekog Ma, panika odmah počela! VIDEO

Alibaba, kineski gigant čiji je suosnivač Ma, zabeležio je pad akcija u Hong Kongu u utorak za čak 9,4 odsto nakon što su kineski državni mediji objavili da je pojedinac po imenu "Ma" u gradu Hangdžou — gde je sedište Alibabe — priveden iz razloga nacionalne bezbednosti.

Prema kineskom državnom emiteru CCTV, osumnjičenom su 25. aprila stavljene „prinudne mere” zbog sumnje da je „sarađivao sa prekomorskim antikineskim neprijateljskim snagama” da bi „podsticao secesiju” i „podsticao subverziju državne vlasti”.

Izveštaj od jedne rečenice, koji su brzo preuzeli drugi državni mediji i kineske novinske platforme, izazvao je paničnu prodaju u Hong Kongu, izbrisavši procenjenih 26 milijardi dolara iz Alibabine tržišne vrednosti za nekoliko minuta.

Usred pomame, Hu Ksijin, bivši glavni urednik državnog tabloida Global Times, požurio je da na kineskom Vejbou razjasni da je izveštaj obmanjujući jer ime osumnjičenog ima tri znaka. Kinesko ime Džeka Ma, Ma Jun, ima samo dva znaka. (CCTV je kasnije tiho ažurirao svoj originalni izveštaj kako bi odgovarao Huovoj proceni).

Da bi dodatno otklonio zabrinutost, Global Times je objavio da je optuženi rođen 1985. u Vendžouu (dok je Džek Ma rođen 1964. u Hangdžouu) i radio je kao direktor istraživanja i razvoja hardvera u IT kompaniji.

Pojašnjenja su dovela do oporavka, pri čemu je Alibaba nadoknadila većinu svojih gubitaka do kraja dana. Tržišna reakcija na toboganu najnoviji je znak koliko nestrpljivi investitori prevazilaze kineski tehnološki sektor, koji je bio meta žestokog regulatornog udara kineske vlade od kraja 2020. Uprkos nedavnim signalima kineske vlade da se sprema da povuče kampanju zbog ekonomskog uticaja, kako je prvi objavio Volstrit Žurnal, ludilo na tržištu u utorak ukazuje da je poverenje investitora i dalje poljuljano.

„Mislio sam da je ovo neka čudna epizoda“, rekao je Viktor Ši, profesor političkih nauka na Kalifornijskom univerzitetu u San Dijegu. „Da li je to bilo svojevrsno upozorenje tehnološkom sektoru u celini, ili možda Džeku Mau lično. Ko zna? Ali je sigurno pokazalo da vlada ne mora čak ni da uhapsi višeg tehnološkog direktora da bi izbrisala desetine milijardi dolara sa tržišnu procenu kompanije. Samo treba da objavi neku vrstu informacija“, dodao je Ši.

„To je prilično moćno. I svakako ono što se dogodilo juče bila je jasna ilustracija te moći, bilo da je stvarna ili ne.“

Ali činjenica da su investitori tako brzo poverovali da će Džek Ma, nekada najistaknutiji kineski milijarder, pasti u sukob sa organima državne bezbednosti, otkriva nešto od političke realnosti u kojoj mnogi kineski tajkuni sada žive.

"Više nije bitno da li je to zaista on. Važno je: mnogi ljudi misle da je to on, mnogi očekuju da će to biti on, sad je to interesantno", rekao je popularan komentar na Veibo-u, koji privukao 57.000 lajkova.

Preokret u javnom raspoloženju protiv Maa je skoro jednako spektakularan kao što je priča o bogatstvu. Do pre otprilike tri godine, profesor engleskog koji je postao milijarder bio je široko obožavan zbog svoje harizme, otvorenosti i uspeha koji je sam napravio. (Neki fanovi su ga čak prozvali „tata ma“).

Ali kako su tehnološke kompanije poput Alibabe širile svoje poslovne imperije, postale su meta rastuće frustracije i ogorčenosti među mladim kineskim radnicima kojima je dosta naporno dugih radnih sati, visokog pritiska i stagnirajućih plata. (Džek Ma podržava radnu kulturu takozvane „996“ u Kini, što znači rad od 9 do 21 sat šest dana u nedelji, izazvalo je oštre kritike 2019. godine.)

Kako su tehnološki giganti bili na nišanu kineske vlade, „zli kapitalisti“ se sve više okrivljuju za razne društvene nevolje, od nemilosrdne konkurencije, skokovitih cena nekretnina do nedostatka društvene mobilnosti.

„U roku od samo nekoliko godina, 'tata Ma' je u javnom mnjenju označen kao 'truli kapitalista', i mnogi ljudi se raduju Mainom padu," napisao je Ksiang Dongliang, bloger na Vičetu. „Ali postavlja se pitanje da li će rušenje kapitalista i izbacivanje (takozvanih) stranih sila zaista učiniti život svima boljim?“ Džek Ma je uglavnom izbledeo iz javnog života i zadržao se u nizu otkako su regulatori zaustavili IPO Ant Group u SAD krajem 2020. Nekada među najotvorenijim ličnostima u Kini, on nije objavio ništa na Veibo-u, gde je skoro 25 miliona pratilaca, od oktobra 2020.

Njegov poslednji post na Veibou, o sastanku sa oko 100 direktora škola na kojem se razgovaralo o budućnosti kineskog obrazovanja, bio je preplavljen kritičkim komentarima. „Neću se iznenaditi ako stari Ma jednog dana bude u zatvoru“, stoji u vrhu komentara. „Ti si samo kapitalista! Ne pretvaraj se da si dobra osoba!", vrištao je drugi komentar.

Džek Ma je ćutao tokom utorka, dok su se kineskim internetom kovitlale glasine protiv njega. Haštagovi o pritvoru osumnjičenog po prezimenu Ma bili su među najpopularnijim temama na Veibou, privlačeći stotine miliona pregleda.

"On ima samo ćutanje, što je 'poseban način postojanja'", napisao je Džang Feng, kolumnista u članku na Vičetu-u koji je naširoko deljen nakon incidenta.

"Ova vrsta ćutanja je od dubokog značaja. Za javnu ličnost sam njegov govor je 'produžetak' njegove egzistencije. Kada čovek više ne progovara, iako je još uvek živ, još uvek radi stvari, bar deo sebe je 'nestao'."

