BIVŠI BRAZILSKI PREDSEDNIK OPLEO PO ZELENSKOM: Ponaša se čudno, jednako je kriv za rat koliko i Putin! Pomenuo i Bajdena!

„Vidim da svi parlamenti (sveta) aplaudiraju ukrajinskom predsedniku. Ali ovaj momak je jednako odgovoran kao Putin. Nikada ne postoji samo jedan krivac za rat“, rekao je Lula, favorit na predsedničkim izborima u Brazilu u oktobru.

"Hteo je rat. Da ga nije hteo, pregovarao bi još malo", dodao je on.

Lula je takođe rekao da se Zelenski ponaša "čudno". "Reklo bi se kao da je u predstavi. Ujutru, u podne i uveče je na televiziji, u engleskom, francuskom, nemačkom parlamentu, kao da je u kampanji. Trebalo bi da brine više o pregovarački sto“.

Ikona brazilske levice je takođe optužila zapadne sile da „podstiču mržnju prema Putinu“.

Ako je Zelenski ohrabren, on misli da je najbolji. U stvari, trebalo bi mu ozbiljno reći: „Dečko, ti si dobar komičar, ali nećemo da vodimo rat da bi ti mogao da nastupaš“, upotrebljeno protiv Ukrajine. Hajde da razgovaramo!'', naglasio je.

Lula (76), koji je bio predsednik Brazila u dva mandata od 2003. do 2010. godine, optužio je američkog predsednika Džoa Bajdena da "nije doneo ispravnu odluku" kada je u pitanju sukob u Ukrajini.

Bajden je mogao više da se uključi, mogao je da odleti u Moskvu i razgovara sa Putinom. To je pozicija koja se očekuje od lidera“, rekao je on.

On je takođe kritikovao UN. "Postoji hitna potreba da se uspostavi nova svetska vlada. UN više ništa ne predstavljaju, svetski lideri to više ne shvataju ozbiljno. Putin je jednostrano napao Ukrajinu bez konsultacija sa UN", rekao je on.

