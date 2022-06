POLJSKI GENERAL PROVOCIRA: Evo kakav ultumatum NATO treba da ispostavi Rusiji! VIDEO

U intervjuu poljskom veb portalu Onet prošle nedelje, Koziej, koji je bio šef za nacionalnu bezbednost Poljske između 2010. i 2015. godine, rekao je da NATO treba da zaštiti vojnu opremu koju zapadne zemlje šalju Ukrajini.

U ovom trenutku, rekao je general, ruske snage pokušavaju da unište oružje raketama dugog dometa lansiranim iz Crnog mora ili uz pomoć strateške avijacije.

To „nije prihvatljivo“, tvrdi Koziej. Prema njegovim rečima, činjenica da Rusija očigledno koristi rakete dvostruke namene sposobne da nose nuklearne bojeve glave daje NATO-u svaki razlog da preduzme korake za ublažavanje rizika.

„Imamo sve argumente da preduzmemo preventivne mere i da obavestimo Rusiju da ako ne prestane da napada našu granicu raketama dugog dometa, onda ćemo od jednog dana uvesti protivraketnu zaštitu nad Zapadnom Ukrajinom“, rekao je Kozijej.

Rusija je dugo pozivala Zapad da prestane da „pumpa” Ukrajinu oružjem, upozoravajući da bi to samo produžilo sukob i dovelo do daljih problema. Moskva je takođe jasno stavila do znanja da će svaku stranu vojnu opremu na ukrajinskoj teritoriji smatrati legitimnom metom.

Putin uputio upozorenje „neodgovornim” zapadnim političarima PROČITAJTE JOŠ: Putin upozorio „neodgovornim” zapadnim političarima Prema Koziejevom mišljenju, Rusija je do sada uspešno „ucenjivala” Zapad preteći potencijalnom upotrebom nuklearnog oružja. Stoga, tvrdi on, NATO treba da bude spreman da obori ruske rakete „na odgovarajućoj udaljenosti“ od svoje granice.

„Po mom mišljenju, ova situacija mora da se konačno preokrene ili bar izbalansira. Ne može biti da u sukobu dve strane samo jedna plaši, postavlja barijere, uslove i crvene linije“, rekao je bivši šef Biroa za nacionalnu bezbednost.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 17. juna rekao da Rusija nikome ne preti nuklearnim oružjem, ali da „svi treba da znaju šta imamo i šta ćemo koristiti ako bude potrebno da zaštitimo naš suverenitet“.

Komentarišući trenutnu situaciju u Ukrajini iz vojne perspektive, Koziej je rekao da „još ništa nije odlučeno“. Dok Rusija „polako gura napred“, podrška Zapada ostaje nada za Ukrajinu.

Ukrajinci imaju sve moderniju vojnu opremu sa Zapada, a Rusi imaju suprotno, jer moraju posegnuti i za zastarjelom, postsovjetskom opremom“, tvrdi on.

Koziej nije isključio mogućnost da Ukrajina pretrpi teritorijalne gubitke.

„Ali u smislu državnog jedinstva, snage ukrajinske nacije, položaja Ukrajine u svetu ili njenih šansi da se pridruži Zapadu, Ukrajina je pobedila u ovom sukobu…“, rekao je on.

U međuvremenu, Rusija, prema generalovim rečima, „gubi rat“ jer će se njene strateške mogućnosti smanjiti, njena pozicija na međunarodnoj sceni pogoršati, a životni standard Rusa „znatno pasti“.

Od pokretanja ruske specijalne vojne operacije, Kijev je tražio od NATO-a i zapadnih zemalja da nametnu zonu zabrane letova iznad ili obezbede Ukrajini sredstva da to sama uradi, kao što su sistemi protivvazdušne odbrane i ratni avioni. Ovi zahtevi, međutim, ostaju neispunjeni jer Zapad tvrdi da bi ga takav potez doveo u direktnu konfrontaciju sa Rusijom.

Rusija je napala susednu državu krajem februara, nakon neuspeha Ukrajine da sprovede uslove sporazuma iz Minska, prvi put potpisanih 2014, i konačnog priznanja Donbas republika Donjecka i Luganska od strane Moskve. Protokoli uz posredovanje Nemačke i Francuske osmišljeni su da otcepljenim regionima daju poseban status u okviru ukrajinske države.

Kremlj je od tada zahtevao od Ukrajine da se zvanično proglasi neutralnom zemljom koja se nikada neće pridružiti vojnom bloku NATO-a koji predvode SAD. Kijev insistira da je ruska ofanziva bila potpuno ničim izazvana i demantovao je tvrdnje da je planirao da silom povrati dve republike.

