AKO PRESTANU DA PUCAJU ZADESIĆE IH GROZNA SUDBINA: Obradović i Šljivančanin izneli 2 moguća kraja rata u Ukrajini. KO JE U PRAVU?

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i pukovnik JNA u penziji Veselin Šljivančanin bili su gosti Pulsa Srbije gde su dali svoja mišljenja na temu rata u Ukrajini.

Obradović je stao na stranu zapada i naveo da Putin ne osvaja gradove, već ih ruši do temelja.

- Čak 81 godinu u Evropi nije zabeleženo da uništavate gradove do temelja. Putin ne osvaja gradove, on ih razara. Niko neće imati gde da se vrati posle ovoga. Ovakav rat, bezuman rat, protiv čega je poveden taj rat niko živi ne zna. Rusija nema ni jednog suseda koga nije napala i vojno porobila u logore. Tu spadaju Baltičke države, Finska, Poljska i Katinjaska šuma. Ukrajina, šta je napravio Pjotor Nikolajev Kravtsov on je bio ukrajinski kozački ataman i kolobaricionista nacista. Haos je u Donbasu napravio tokom Drugog svetskog rata. Da li treba da se okrenemo na srednju Aziju i da pričamo šta je tamo bilo sa ljudima. U Čečenskom ratu je ubijeno 300.000 ljudi i sada mi pričamo o ruskim ciljevima. Ovo je prvi rat protiv evropskih integracija i prvi rat na tlu Evrope gde se deca odvode, nemamo pojma gde ti ljudi idu. Uzimaju žito, ništa živo nije ostalo - rekao je Obradović u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Dodao je da Ukrajina nema izbora nego da se brani jer ako prestanu zadesiće ih grozna sudbina.

- Sada kada ukrajinski saveznici dostavljaju oružje Ukrajincima. Jer Ukrajina nema izbora ona će se braniti jer se neće predati. Oni nemaju kud, ako prestanu da pucaju zadesiće ih grozna sudbina. Ne zaboravite 1896. godine donosi se dekret o zabrani ukrajinskog jezika. Tada nije bilo Sovjetskog saveza, a samo jedna škola ukrajinskog jezika je bila za vreme SSSR. kad aje došlo do raspada SSSR 1992. godine imate ponovo ukrajinski jezik. Tada nikome u Rusiji nije smetao ukrajinski jezik, a onda su se setili da izmišljaju kako neko zabranjuju ukrajinski jezik kada su napravili zlo na Donbasu i Krimu. Kada se glasalo za ustavne promene u Ukrajini 90% građana Ukrajine je glasalo da ukrajinski jezik bude zvaničan jezik. Od tih 90% čak 24% su Rusi, a od tih 24% Rusa ne žive svi u Donbasu - rekao je Obradović.

Šljivančanin se nije složio sa izjavama Obradovića i stao je na stranu Rusije.

- Ne mogu da se složim sa ovakvim ocenama koje je izveo gospodin Obradović iz više razloga. Rekao je da nije zabeleženo 81. godinu od ovakvog sukoba. Samo se setite bivše Jugoslavije ko je uvozio oružje i šta se radilo i to da preskočimo. Da se osvrnemo na agresiju 1999. godine. 13 plus 9 članica NATO koje su ovde pravile dar mar po našem Beogradu. Ubijali civile, nevinu decu, setimo se male Milice iz Surčina. Da ne pominjemo Irak i Libiju, čak i rat u Vijetnamu - rekao je Šljivančanin.

Osvrnuo se i na rezoluciju protiv rasizma koju su samo Ukrajina i SAD odbacile.

- Sami se setite Kijeva 2014. godine i ubistva civila i svih ostalih ubistva tog grada. Setite se 2021. godine rezolucije protiv rasizma i jedine dve zemlje u UN koje su to odbacile bile su SAD i Ukrajina. Zato što nisu pripremljeni za to. Imate snimke iz Ukrajine sa ljudima koji su istetovirani sa kukastim krstom i Hitlerom. Mi smo učili do sada da je to vreme bilo propast, a njima je to simbol. ne podržavam taj sukob, ali ne smemo mi da potpaljujemo i pričamo neistine. Ruše gradovi i jedni i drugi, znači ukrajinska vojska se pripremila za ovaj sukob zato je i tako - rekao je Šljivančanin.

Stručnjaci su potom dali i svoje viđenje kraja sukoba u Ukrajini.

- Rat će se završiti onog trenutka kada zapad prestane da naoružava Ukrajinu i kada ukrajinski predsednik kaže stanite ljudi ovo je sramota - rekao je Šljivančanin.

- Prestaće rat kada Rusija povuče svoje trupe i kaže da neće da napada Ukrajinu. To je pravi put, a Ukrajini treba pomoći svim sredstvima - rekao je Obradović.

