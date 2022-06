NAPALM DEVOJČICA POSLE 50 GODINA DOČEKALA ISCELJENJE: Slika male Vijetnamke obeležila rat! Konačno je dobila poslednji tretman!

Sada 50 godina kasnije, Puk je primila svoj poslednji krug lečenja za bol i ožiljke koje je pretrpela tog dana.

Fotografija nagrađena Pulicerovom nagradom koja beleži mučan trenutak ostala je ikona, služeći kao trajni podsetnik na užase rata. Ali za Puk, koji sada ima 59 godina, fizički bol od tog trenutka je takođe ostao. Preživela iz rata bila je u utorak u Majamiju na 12. tretmanu opekotina.

Phuc je lečen na Institutu za dermatologiju i lasere u Majamiju, izvestio je u sredu NBC 6 Južna Florida, sa sedištem u Majamiju. Tretman je trebalo da bude završni tok laserske terapije za njene ožiljke, prema Skaj Njuz, koji je u vlasništvu matične kompanije En-Bi-Si Njuza, Komkastu.

Ona i fotograf koji je snimio bezvremensku sliku, Nik Ut, takođe su se ponovo okupili u Majamiju, pri čemu se par seća mučnog trenutka kada je fotografija snimljena.

„Čuo sam buku, bup-bup bup-bup, a onda je odjednom bilo vatre svuda oko mene i video sam vatru po celoj ruci“, rekao je Puk u utorak, izveštava En-Bi-Si.

Ut, kome se pripisuje da je spasio Pukov život, rekao je da se seća da ju je video kako trči: „Video sam kako joj ruka gori, njeno telo tako jako gori.

„Rekao mi je nakon što me je slikao, a onda me je video tako jako izgorenog, da je spustio kameru i odvezao me u najbližu bolnicu“, rekao je Fuk.

Ut je opisao kako bolnica u početku nije želela da leči Fuka i dao mu uputstva da se vozi još dva sata na drugu lokaciju.

"Uznemirim se, držim svoju medijsku propusnicu, kažem 'Ja sam medij, ako ona umre moja slika je sutra na naslovnoj strani svih novina', a oni se brinu da to kažem i odmah su je odveli unutra", Ut je rekao.

Fuk je preživela incident, ali su ožiljci i bol ostali.

Dr Džil Vajbel je pomagala Puk da se oporavi barem od fizičkog bola izazvanog incidentom, koristeći lasersku terapiju za lečenje i uklanjanje ožiljnog tkiva.

„Bilo je da bi svako sa povredom poput Kimove preminuo i tako smo blagosloveni sada što možemo da održimo ljude u životu, ali zaista moramo da im pomognemo da napreduju i žive“, rekao je Vaibel, prenosi NBC 6 Južna Florida.

Puk, koja sada živi u Torontu, rekla je da se nada da će svet naučiti „kako da živi sa ljubavlju, nadom i praštanjem“.

„...Ako svi mogu da nauče da tako žive, rat nam uopšte ne treba“, rekla je ona

