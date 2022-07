UKRAJINSKI PREDSEDNIK OPTIMISTA: Zelenski smatra da proces prijema Ukrajine u EU ne treba da traje godinama!

Proces prijema u članstvo obično traje godinama jer zemlje moraju ispuniti određene ekonomske i političke kriterijume, piše Skaj njuz.

„Danas potpisujemo zajedničku izjavu, koja je signal jedinstva svih grana vlasti i dokaz naše odlučnosti da ostvarimo strateški cilj Ukrajine – punopravno članstvo u Evropskoj uniji“, napisao je Zelenski u Telegramu.

"Potpisivanje ove izjave trebalo bi da znači isto što i potpisivanje prijave za ulazak petog dana rata. Trebalo nam je 115 dana da stignemo do kandidature. Put do članstva ne bi trebalo da traje godinama, decenijama. Taj put moramo brzo savladati", rekao je on. dodao je on.

"U kojoj meri je to moguće zavisi od nas. Moramo savršeno da uradimo svoj deo posla da omogućimo našim prijateljima u Evropskoj uniji da isto tako brzo, konsolidovano, donesu još jednu istorijsku odluku za nas", napisao je ukrajinski predsednik.

Kurir.rs/Index.hr