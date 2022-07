SIRIJSKA KLANICA Jezivi podaci UN: Za 10 godina ubijeno je 306.887 civila! Svaka 13. žrtva je DETE!

U ratu u Siriji za deset godina ubijeno je 306.887 civila, objavila je Kancelarija za ljuska prava Ujedinjenih nacija.

To je 1,5 odsto stanovništva koje je ova bliskoistočna država imala pre izbijanja sukoba 15. marta 2011, u naletu Arapskog proleća.

TRAG

- Već više od decenije, sirijski rat ostavlja neizbrisiv trag na muškarce, žene i decu. Uticaj na ljude je razarajući, a životi se tretiraju kao zamenjivi dok ceo svet skreće pogled. Zločini i kršenje ljudskih prava nastavljaju se i sada, a sirijski civili plaćaju najvišu cenu. Ranije objavljene brojke nisu razlikovale vojne i civilne žrtve, već su pokazivale broj mrtvih. Među 350.209 dokumentovanih smrti od marta 2011. do marta 2021. civilno je njih 143.350. Za svakog od tih civila zna se ime, vreme i mesto smrti. Osim toga, procenjuje se da se dogodilo još 163.537 smrti civila. To nas dovodi do šokantnog broja ubijenih civila od 306.887 - saopštila je Mišel Bačelet, visoka komesarka za ljudska prava UN.

Ovi podaci pokazuju zastrašujuću sliku rata koji je počeo kao oružana pobuna protiv Bašara el Asada, a zatim se pretvorio u sukob sa ko zna koliko strana, među kojima su i neke od najvećih vojnih sila, poput Rusije, SAD i Turske.

- Sve ovo znači da je svakoga dana od početka rata stradalo po 83 civila, među kojima je devet žena i 18 dece. Ove ogromni brojevi ne obuhvataju indirektne smrti. Najviše civila poginulo je u Damasku - 61.800, i u Alepu - 51.563. Najviše smrti bilo je u napadima, borbama, zasedama i masakrima. Osim toga, značajan broj ljudi stradao je u zarobljeništvu - navela je Bačelet.

BORCI

Prema podacima iz izveštaja, u Siriji je u tom periodu ubijeno 27.126 dece, što znači da je svaka 13. žrtva dete. Osim toga, kako se navodi, 138.975 ljudi koji su stradali nisu bili civili, već borci jedne od zaraćenih strana.