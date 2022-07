DA LI SRBIJA TREBA DA SE BRINE ZBOG RASPOREDA NATO TRUPA U BOSNI? Evo koji su ciljevi Velike Britanije na našim prostorima

NATO trupe pojačavaju svoje prisustvo na teritoriji Balkana, što bi moglo da dovede do novih sukoba koji će samim tim rat preseliti na teritoriju Evropske unije.

Koliko Srbija treba da se brine zbog novonastale situacije u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su dr Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i Milisav Paić, karijerni diplomata.

- Zapad nadmetanje sa Rusijom vidi samo kao njenu potpunu eliminaciju i to je problem. Međutim, to nije moguće. U slaganju novih karata na svetskom nivou mi smo na liniji vatre, jer smo sa Rusima tradicionalno dobri. Treba stalno podsećati da nas Rusija nikada nije napala i da je ona naš prijatelj. U narednom periodu će biti sve manje moguće da se uticaj Rusije istisne sa ovih prostora. Ako vam neko šalje pozitivne vibracije i to čoveku prija - kaže dr Ilija Kajtez.

Milisav Paić je istakao da maligni uticaj u Evropi dolazi od strane zapada, jer oni žele da uvedu jednoumlje, a manje zemlje to slepo slede, čak i na svoju štetu.

- EU ima odnos prema zapadnom Balkanu kao nekoj vrsti polukolonije. U Nemačkoj industrija ne može da funkcioniše bez naših radnika i oni vrše jednu vrstu depopulacije ovih prostora. Vode jednu neiskrenu politiku kojom pokušavaju da maglovitim izjavama zamažu oči zemljama zapadnog Balkana. Vode jednu politiku dvostrukih standarda gde su vođeni samo svojim interesom - kaže karijerni diplomata.

Kajtez je istakao da prisustvo NATO trupa u Bosni treba da nas otrezni.

- Velika Britanija je izašla iz Evrope, da bi je zajedno sa Vašingtonom rušila. Ona se pojavljuje kao samostalni igrač, a mi nikada nismo imali sreće sa njima, s obzirom na to da su se oni uvek pokazivali nama kao lažni prijatelji. Mi smo 30 godina bili izloženi svim mogućim i nemogućim eksperimentima i izdržali. Nema šta nam nisu radili, a mi smo i dalje bili predgrađe onoga što se zove multipolarni iliti sloboni svet, mislim da ne bi bilo mudro da sada menjamo strane. Evropa i Amerika neće više biti alfa i omega na svetskoj sceni. Mi treba da radimo ono što smo do sada radili i da kupimo vreme za sebe - kaže dr Ilija Kajtez.

Paić je istakao da je Srbija svakako deo Evrope i da moramo izdržati pod pritiscima.

- Srbija je nalazi na takvoj geopolitičkoj poziciji da je i na istok i na zapad. Mi moramo da izdržimo u pritiscima, Srbiju mnogi ne vole, ali moraju da je poštuju. Mnoge moje kolege iz Skandinavije kažu da Srbiju gledaju kao Balkansku velesilu i ona to i jeste - kaže Milisav Paić.

