RUSIJA NE MOŽE DA BUDE SVETSKA SILA! Šormaz oštro: Doživeli su da Putin čeka Erdogana i sedi na STOLIČICI

Član Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Srbije u poslednjem sazivu Dragan Šormaz i urednik rubrike Planeta u Kuriru Andrej Mlakar gostovali su u Jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o trenutnoj situaciji u Ukrajini i Rusiji.

Šormaz je istakao da Rusija nema kapaciteta da bude svetska sila, a kako on kaže, to se videlo tokom sastanka u Teheranu.

- Naoružavanje Ukrajine je apsolutno legalno jer je nad njima načinjena agresija. Naravno da niko ne želi da neke od tih raketa padne na teritoriju Rusije, ali Krim nije Rusija. I Ukrajina i Rusija najavljuju svašta, to je jasna stvar. Rusija iz dva razloga želi da kontroliše Ukrajinu, prvo zato što ne postoji obnova ruskog carstva bez Ukrajine, druga stvar su ta rudna nalazišta na istoku Ukrajine, tu su i najveća nalazišta gasa. Rusija ne želi Ukrajinu u Evropi kako ne bi mogla da eksploatiše taj gas u Evropu. To su jedini razlozi zbog čega je Rusija ušla u rat. Rusija ne može da bude svetska sila, Rusija nema kapaciteta da bude svetska sila i to se videlo sada u Iranu sa čekanjem Erdogana i sedenjem na stoličici a smejali se Vučiću onda u Vašingtonu. Doživeli su da Putin tako nešto doživi u Iranu. Moje mišljenje je da će ovo trajati još dugo - izjavio je Šormaz gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Mlakar je prokomentarisao trenutnu situaciju u Ukrajini.

- Generalno trenutnu situaciju možemo zvati raketnim duelom Ukrajine i Rusije. Naglasak kod Ukrajinaca je sada na Hersonskoj oblasti zato što se stekao takav utisak kod Ukrajinaca da treba krenuti na Krim. Zauzimanjem Krima oni smatraju da će napraviti domino efekat. Generalno, Ukrajina od samog početka ima fokus na Krim. Mi ovde ne vidimo nikakva direktna pomeranja sem raketnih duela. Ukrajinci gađaju most na Dnjepru. Zanimljivo je da oni ne gađaju most direktno, već prilaze ka mostu. Očekuje se i dolazak jedne balističke rakete - rekao je Mlakar gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

