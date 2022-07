EKSKLUZIVNI SNIMAK KURIRA: KRIJUMČARENJE ORUŽJA IZ UKRAJINE U ALBANIJU! Stručnjaci: Odgovornost je na državnim organima Kijeva

Direktor firme "Oružje" d.o.o. Željko Radošević dotakao se Dark Veba za koji smatra da je glavni kanal za kupovinu ilegalnog oružja.

-Dark Veb je samo jedan kanal za kupovinu oružja. On je sam po sebi zgodan jer štiti ip adrese korisnika i oni su anonimni korisnici. Njegova namena je prvobitno bila da se razmena fajlova ili poruka odigrava bez prismotre. Međutim postala je odlično okruženje za kriminalce i za ljude sa bizarnim zahtevima. Ako bi grubo podelili internet postoji taj prvi sloj odnosno Clir Veb. Posle toga ide Dip Veb kojeg svi koristimo. To su sve stranice koje su zaštićene nekim pasvordom koji ne može da se indeksira. Ispod svega toga je Dark Veb na koji svi mogu da uđu preko jednog pretraživača Tora. Kada ga skinete vi već tada možete da dođete do nečega ilegalnog što želite - rekao je Radošević.

foto: Kurir televizija

Pre izvesnog vremena pojedinici su počeli da upozoravaju da bi određeni broj raketa Dževelin mogao da završi u rukama „nepoželjnih“. Neki su tvrdili da je to propaganda i da se to neće nikad desiti, da su to spinovi ruskih medija. A, onda osvanuo je jedan takav oglas gde se prodaje protivoklopna raketa Dževelin, bez lansera. Cena sudeći prema podacima sa interneta 30.000 dolara.

Glavnu urednicu jutarnjeg programa Kurir televizije Snežanu Petrović, nakon što je pokazala ekskluzivni snimak Kurira, interesovalo je kako je do toga došlo.

Prof. Miroslav Bjegović sa Fakulteta za bezbednost smatra da su za to direktno odgovorni državni organi Ukrajine, koji su to oružje primili na ruke od strane prijateljskih NATO država.

foto: Kurir televizija

- Kada su NATO države isporučivale oružje Ukrajini. Oni su to predale državnim organima ili MUP-u Ukrajine. Postavlja se pitanje kako takva vrsta naoružanja bilo kakvom vrstom kanala može da završi na crnom tržištu. Odgovornost je na državnim organima - rekao je Bjegović.

