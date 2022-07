EVROPA TRGUJE GASOM NA NAJOPASNIJI NAČIN! Stručnjaci za Kurir TV naveli 3 metode za moguće transakcije LJUDI U PANICI ZBOG SPOTA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u svom redovnom video-obraćanju u optužio Moskvu da koristi ograničenja u snabdevanju gasom kako bi sprovela "teror u Evropi" i pozvao EU da uvede još strožiji embargo Rusiji.

- Sve ovo radi Rusija namerno da bi što više otežala Evropljanima da se pripreme za zimu. A ovo je otvoreni 'gasni rat' koji Rusija vodi protiv ujedinjene Evrope - rekao je ukrajinski predsednik.

Gasovod "Severni tok 2" spreman je u potpunosti da zadovolji potrebe evropskih zemalja, ali je zatvoren iz političkih razloga, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Podsetio je da je, uprkos tome što su ispoštovani svi propisi EU tokom izgradnje, Evropska komisija retroaktivno usvojila propise koje usporavaju završetak projekta.

O ovoj temi su sa glavnom urednicom jutarnjeg programa Kurir televizije Snežanom Petrović razgovarali ekonomista i konsultant za strana ulaganja dr Mahmut Bušatlija i počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.

Atanacković smatra da je Evropa u rasulu jer trenutno ni ona sama nije sigurna šta hoće.

- Nikako ne mogu da dokučim. Evropa je prvo htela da ograniči izvoze gasa kako bi ekonomiski slamala Rusiju. Nakon toga su se žalili što im Rusi taj isti gas ne isporučuju. Posmatrajući sa strane nemoguće je dokučiti ko šta hoće. Evropa postaje sve više razjedinjena - rekao je Atanacković.

Bušatlija se nadovezao na ovu izjavu i naveo koje sve načine države koriste kako bi trgovale gasom.

- Ima više načina trgovine gasom. Prvi su dugoročni ugovori koji je najsolidniji način da obezbedite sebi gas i da imate cenu koju možete da pratite. Drugi način je trgovanje na berzi i oni se zovu fjučersi. Vi kupujete na 2 do 3 meseca unapred. Sad se to vreme skraćuje, ali inače se kupovalo na 3 meseca. Treći najopasniji način je spot. To je neposredna trgovina odnosno kakva lova takav gas. Vi imate velike trgovce gasom koji kupe gas od nekoga na Bliskom istoku recimo Katara. To će natovarati na brod i pošto je veliki on će ići oko Afrike. Onog momenta kada krene iz Katara kreće trgovina. On javi koliku ima količinu gasa i do kraja Afrike ima 15 dana. Za tih 15 dana države trguju i kada dođe do kraja Afrike brod se mora odlučiti da li će okrenuti za Južnu Ameriku, Severnu Ameriku ili Evropu. Iz ruke u ruku brod prelazi iz dana u dan, a cena se samo povećava. Taj spot ustvari stvara najveću paniku trenutno jer je cena tog gasa na kraju ogromna, a količina jako mala - rekao je Bušatlija.

