CENA GASA VIŠE NEĆE MOĆI DA SE KONTROLIŠE! Stručnjaci za KURIR TV: Evropa neće imati dovoljno REZERVA ZA ZIMU

Nemačka već neko vreme priprema nove mere koje bi trebalo da smanje potrošnju gasa i tako nadoknade smanjenje isporuke iz Rusije.

Ruski proizvođač gasa Gasprom smanjio je prošlog meseca isporuke gasovodom Severni tok 1 zbog, kako kaže, kašnjenja opreme koja je poslata na remont u Simens.

Nemačka i saveznici strahuju da bi Vladimir Putin mogao da iskoristi ovu priliku da trajno “zatvori ventil” i time gurne celu Evropu u duboku recesiju.

Bojan Stanić, pomoćnik direktor Centra za analitiku Privredne komore Srbije, smatra da taj rizik postoji iako je Rusija izjavila da gas neće koristiti kao političko sredstvo.

- Taj rizik postoji, međutim u Kremlju su rekli da neće koristiti gas i naftu kao političko sredstvo. Ono što je činjenica u srednjem roku Evropa ide na smanjenje zavisnosti od ruskog gasa, međutim predstoji im teška zima - rekao je Stanić u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije, tvrdi da su tehnički zastoji na Severnog toku drugačiji nego ranije, baš iz razloga što Rusija ne drži sve konce.

- Ovaj put za razliku od ranijih tehničkih zastoja od 10 do 15 dana godišnje Rusi ne mogu da kontrolišu čitav proces. Ovo što se sada dešava sa pumpom gde je ona otišla kod proizvođača, gde je u ovom slučaju Kanada rekla da zbog sankcija ne može da vrati te delove Rusiji, proces može da se produži. To bi globalno nanelo veliku štetu svima. To bi dovelo do ozbiljnog skoka cene. Ne bi imali mogućnost ni da ostanete mirni kada Rusi kažu "mi smo spremni svoje obaveze da ispunjavamo" - rekao je Bušatlija.

Dotakao se i cene gasa koja je u konstatnom porastu.

- Tu nema granice. Ako se politika umeša i ako se nastavi na zapadu da se priča o tome kako će Rusi svakako iskoristiti momenat da nam produže sankciju. To može i bez namere Rusa da to urade da dovede na berzama do situacije gde se to više neće moći cena kontrolisati. Mi sada ulazimo u završnicu priprema za zimu i sve te zemlje krajem leta moraju da imaju 60 do 70 odsto rezerva u skladištu. Za sada je to nemoguće - istakao je bušatlija.

