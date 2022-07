ZELENSKI U PANICI, NAPRAVIO POGREŠAN KORAK! Antić za Kurir TV: Potez predsednika Ukrajine GOVORI O TRENUTNOM STANJU MORALA DRŽAVE

Zelenski je pogrešnim potezom pokazao kakvo je trenutno stanje morala u Ukrajini. On je to uradio u panici pod pritiskom zapada, ocenio je Nikola Antić stručnjak za globalnu bezbednost.

Naime, voditelja Vladimira Karalejića interesovalo je kako Antić gleda na smenu šefa kontraobaveštajnog odeljenja Ukrajinske Bezbednosne službe Aleksandra Rusnaka i smenu državne tužiteljke te zemlje.

Antić je istakao da to pokazuje kakav je moral u Ukrajini trenutno i da je to bila greška predsednika Volodimira Zelenskog koji je pod pritiskom zapada to uradio.

foto: Kurir televizija

- Ovaj potez Zelenskog govori o trenutnom stanju morala u Ukrajini. Izazvan je kada je u mestu Vinica, jedna ruska raketa prekinula sastanak grupe ljudi koja je bila zadužena za logistiku i dopremanje naoružanja. Zelenski misli da ruski GRU ima svoje ljude u obaveštajnoj službi Ukrajine i to je razlog smene. Mislim da to nije istina i da je ovaj potez izazvan pritiskom zapada, a Zelenski je na to odgovorio tako zbog panike u kojoj se sada nalazi - smatra Antić.

Antić smatra da raskid veze između Rusije i EU nije moguć jer su usko povezane stvarima bez kojih ne mogu.

- Amerika pokušava da pokida te neke veze koje postoje između EU i Rusije. Međutim to nije moguće jer EU zavisi od ruskog gasa, kao što Rusija zavisi od tehnologija koje dolaze iz EU - rekao je Antić u jutarnjem programu Kurir televizije.

