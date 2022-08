ZAŠTO MASK LANSIRA HILJADE SATELITA U ORBITU? Starlink pomaže u povezivanju ljudi ali i stvara probleme

Kompanija Ilona Maska SpaejsIks (SpaceX) lansirala je hiljade satelita u orbitu. Mnogi kažu da su ih videli na nebu. Sateliti su deo projekta Starlink, čiji je cilj pružanje brzih internet usluga iz svemira do udaljenih područja na Zemlji.

Starlink pruža internet usluge putem ogromne mreže satelita i namijenjen je ljudima koji žive u udaljenim područjima bez pristupa brzom internetu, piše BBC.

"Ima ljudi i u Ujedinjenom Kraljevstvu u toj kategoriji, ali više ih je širom sveta, na kontinentima kao što je Afrika", rekla je dr Lusinda King, menadžer svemirskih projekata na Univerzitetu u Porstmutu.

Starlinkovi sateliti stavljeni su u nisku orbitu oko Zemlje kako bi veze između satelita i površine Zemlje bile što bolje. Međutim, potreban je veliki broj takvih satelita kako bi se osigurala potpuna pokrivenost celog sveta. Smatra se da je Starlink od 2018. poslao u svemir oko 3000 satelita, a na kraju bi ih moglo biti 10.000 ili 12.000.

Korišćenje satelita rešava problem uspostavljanja internet veze u udaljenim lokacijama u pustinjama i planinama bez izgradnje ogromne infrastrukture.

Koliko košta Starlink i ko će ga koristiti?

U poređenju sa standardnim internet vezama, Starlink nije jeftin. Korisnicima se naplaćuje 99 dolara mesečno. Antena i ruter potrebni za povezivanje sa satelitima koštaju 549 dolara. Međutim, 96% domaćinstava u Velikoj Britaniji već ima pristup brzom internetu, kao i 90 posto u EU i SAD.

"Većina razvijenog sveta već je dobro povezana, tako da se Starlink oslanja na prihode sa malog dela tržišta", rekao je profesor Said Mostešar s Instituta za svemirsku politiku i pravo Univeruziteta u Londonu.

Kompanija je objavila da ima 400.000 pretplatnika u 36 zemalja koje trenutno pokriva - uglavnom u Severnoj Americi, Evropi i Australiji i Aziji. Sedeće godine Starlink planira da proširi svoju pokrivenost širom Afrike i Južne Amerike a potom i Azije gde je pokrivenost internetom neujednačena.

"Cene Starlinka možda su previsoke za mnoga domaćinstva u Africi, ali bi mogao da pomogne u povezivanju škola i bolnica u tamošnjim udaljenim područjima", rekao je Kris Hol.

Kako Starlink pomaže u Ukrajini?

Ruske snage u Ukrajini isključile su ukrajinske internet usluge i pokušale da blokiraju društvene mreže. Mask je zbog toga odlučio da Starlink bude dostupan u Ukrajini odmah nakon početka rata. Oko 15.000 Starlinkovih setova antena i rutera isporučeno je Ukrajini.

"Starlink je održavao javne usluge i funkcionisanje vlade. Rusi nisu pronašli način da ga onesposobe", rekao je Hol.

Starlink je takođe korišćen na bojnom polju.

"Ukrajinske snage ga koriste za komunikaciju između staba i jedinica na terenu. Njegovi signali se ne mogu ometati kao obični radiosignali, a potrebno je samo 15 minuta za postavljanje", kaže dr. Marina Miron, istraživačica obrambenih studija na Kings koledžu u Londonu.

Stvara li Starlink svemirsku gužvu?

Uz Starlink postoje i konkurenti kao što su OneWeb i Viasat, koji takođe upravljaju satelitskim internet uslugama i postavljaju hiljade satelita u nisku Zemljinu orbitu.

To će dovesti do problema, smatra Said Mostešar. "To prostor čini sve manje sigurnim u smislu sudara. Sateliti bi mogli da pogode druga svemirska tela i stvore olupine, a one bi mogle da izazovu mnogo veću štetu kada lete velikim brzinama", rekao je on.

Nedavno se dogodilo nekoliko bliskih susreta koji su uključivali Starlinkove satelite, uključujući i preteći sudar s kineskom svemirskom stanicom.

"Ako ima previše fragmenata, niska Zemljina orbita mogla bi postati neupotrebljiva u budućnosti. Možda nećemo moći izaći iz niske Zemljine orbite u više orbite, gde se nalaze naši navigacioni sateliti i telekomunikacioni sateliti", rekla je dr King.

Starlinkovi sateliti stvaraju probleme i astronomima. Pri izlasku i zalasku sunca mogu se zapaziti golim okom jer je tada vidljiv odsjaj Sunca na njihovim krilima. To može da izazove pruge na slikama teleskopa i ometati pogled na zvezde i planete.

Kurir.rs