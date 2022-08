MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA KINE: Poseta Pelosijeve Tajvanu krši princip jedne Kine!

Predsednica američkog Predstavničkog doma Nensi Pelosi je 2. avgusta zanemarila snažno protivljenje i ozbiljni demarš Kine i posetila je kineski region Tajvan., navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva spoljnim poslova Kine.

To ozbiljno krši princip jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka saopštenja, ozbiljno podriva političku osnovu kinesko-američkih odnosa, ozbiljno narušava suverenitet i teritorijalni integritet Kine, ozbiljno podriva mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu i šalje ozbiljno pogrešan signal separatističkim snagama koje se zalažu za „nezavisnost Tajvana“. Kineska strana se tome oštro protivi i oštro osuđuje taj potez, zbog čega je američkoj strani uložila ozbiljan demarš. Na svetu postoji samo jedna Kina. Tajvan je neotuđivi deo kineske teritorije, a vlada Narodne Republike Kine je jedina legitimna vlada koja predstavlja celu Kinu. Rezolucija broj 2758 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1971. godine je to jasno pokazala. Od osnivanja Narodne Republike Kine 1949. godine, 181 država je uspostavila diplomatske odnose sa Kinom na osnovu principa jedne Kine. Princip jedne Kine je opšti konsenzus međunarodne zajednice i osnovna norma međunarodnih odnosa.

1979. godine američka strana se jasno obavezala u Saopštenju o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Kine i SAD-a na sledeće: „Sjedinjene Američke Države priznaju vladu Narodne Republike Kine kao jedinu legalnu vladu Kine. U ovom okviru, američki narod će održavati kulturne, komercijalne i druge nezvanične odnose sa narodom Tajvana.“ Kao sastavni deo američke vlade, američki Kongres treba striktno da se pridržava politike američke vlade o jednoj Kini i da se uzdrži od bilo kakve zvanične razmene sa kineskim tajvanskim regionom. Kina se uvek protivila posetama američkih kongresmena Tajvanu, a administrativna vlast SAD-a ima odgovornost da to spreči. Predsednica američkog Predstavničkog doma Nensi Pelosi je aktuelni lider američkog Kongresa. Njena poseta Tajvanu u bilo kom obliku i iz bilo kog razloga je velika politička provokacija koja može da dovede do eskalacije zvaničnih razmena između SAD-a i Tajvana. Kina to nikada neće prihvatiti, a kineski narod se nikada neće složiti sa tim.

Pitanje Tajvana je najvažnije, suštinsko i osetljivo pitanje u odnosima između Kine i SAD-a. Trenutno se situacija u Tajvanskom moreuzu suočava sa novom rundom napetosti i ozbiljnih izazova, a osnovni razlog je taj što tajvanske vlasti i Sjedinjene Države stalno menjaju sadašnju situaciju. Tajvanske vlasti su se u više navrata „oslonile na Sjedinjene Države u traženju nezavisnosti“, odbijale su da priznaju „Konsenzus iz 1992“, sprovodile su „desinicizaciju“ i promovisale „postepenu nezavisnost Tajvana“. Američka strana pokušava da „iskoristi Tajvan da kontroliše Kinu“, neprestano iskrivljujući i rušeći princip jedne Kine, jačajući zvaničnu razmenu između Sjedinjenih Država i Tajvana i podržavajući separatističke aktivnosti koje idu u smeru „nezavisnosti Tajvana“. Ovo je veoma opasan čin igranja vatrom, a oni koji se igraju vatrom, od vatre će i da nastradaju.

Stav kineske vlade i kineskog naroda po pitanju Tajvana je uvek bio dosledan. Odlučno čuvanje nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta je čvrsta volja više od 1,4 milijarde Kineza, a ostvarenje potpunog ponovnog ujedinjenja domovine je zajednička težnja i sveta dužnost svih Kineza. Javno mnjenje se ne može narušiti, a opšti trend je nepovratan. Nijedna zemlja, bilo koja sila ili bilo ko drugi, ne bi trebalo pogrešno da proceni snažnu odlučnost kineske vlade i naroda i čvrstu volju i snažnu sposobnost Kine da zaštiti nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet i da postigne nacionalno ujedinjenje i nacionalno podmlađivanje. Kina će preduzeti sve neophodne mere da odlučno odbrani nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet kao odgovor na posetu predsednika Predstavničkog doma SAD-a Tajvanu. Sve posledice koje iz toga proizilaze moraju da snose američka strana i separatističke snage koje se zalažu za „nezavisnost Tajvana“.

Kao dve velike sile, Kina i SAD mogu da se slažu jedna sa drugom samo kroz međusobno poštovanje, mirnu koegzistenciju, izbegavanje konfrontacije i kroz obostranu saradnju. Pitanje Tajvana je čisto unutrašnje pitanje Kine i nijedna druga zemlja nema pravo da bude sudija po pitanju Tajvana. Kineska strana ozbiljno upozorava američku stranu da prestane da igra na „tajvansku kartu“ i da „koristi Tajvan za kontrolu Kine“, te da prestane da se meša u tajvanska i unutrašnja pitanja Kine i da prestane da podržava separatističke snage koje se zalažu za „nezavisnost Tajvana“ u različitim oblicima, te da prestane da govori jedno, a radi drugo po pitanjuTajvana, ali i da prekine da iskrivljuju i narušava princip jedne Kine. Kina ozbiljno upozorava SAD da se pridržavaju principa jedne Kine i odredbi tri kinesko-američka zajednička saopštenja sa konkretnim akcijama, da ozbiljno sprovode obaveze koje je preuzeo američki lider i da ne idu dalje pogrešnim i opasnim putem.

