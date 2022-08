ČUVENI ASTROFIZIČAR PREDVIDEO BUDUĆNOST JOŠ 1995: Karl Sagan veoma precizno opisao sudbinu i SAD i ostatka sveta! VIDEO

Poznati američki astrofizičar, dr Karl Sagan, napravio je zastrašujuće tačno predviđanje kako Amerika izgleda danas, navodeći nas da se zapitamo da li je imao pristup vremenskoj mašini.

Sagan, koji je najpoznatiji po tome što strasno deli složene naučne stavove, takođe je uživao da deli svoje uvide u čovečanstvo.

A u njegovoj knjizi iz 1995. izgleda kao da je već bio svestan kakav će svet izgledati danas, predviđajući porast velike tehnologije, dezinformacija i isečaka vesti.

U odlomku iz Opsednuti svet: Nauka kao svetklo u mraku (The Demon-Haunted Vorld: Science as a Candle in the Dark), koji se često deli na društvenim mrežama, Sagan je istakao da će potraga za istinom stalno biti potkopana sujeverom i pseudonaukom – ili onim što sada smatramo „lažnim vestima“ '.

Izlaže njegov pesimistički pogled na to kuda bi SAD mogle otići ako izgube poštovanje racionalnog razmišljanja, razuma i otvorenog uma.

I izgleda da smo možda već tamo.

U tekstu je napisao: „Nauka je više od skupa znanja; to je način razmišljanja. Imam slutnju Amerike u vreme moje dece ili unuka – kada su Sjedinjene Države ekonomija usluga i informacija; kada su skoro sve ključne proizvodne industrije otišle u druge zemlje; kada su strašne tehnološke moći u rukama vrlo malog broja, a niko ko predstavlja javni interes ne može čak ni da shvati probleme; kada su ljudi izgubili sposobnost da postavljaju sopstvene planove ili da znalački dovode u pitanje one koji su na vlasti; kada, stežući svoje kristale i nervozno konsultujući svoje horoskope, naše kritičke sposobnosti su u padu, nesposobni da razlikujemo šta je dobro od onoga što je istina, klizimo, gotovo ne primećujući, nazad u sujeverje i tamu.

„Zaglupljivanje Amerike je najočitije u sporom propadanju suštinskog sadržaja u izuzetno uticajnim medijima, zvučnim zapisima od 30 sekundi (sada na 10 sekundi ili manje), programiranju najmanjeg zajedničkog imenioca, lakovernim prezentacijama pseudonauke i sujeverja, ali posebno neka vrsta proslave neznanja“.

Dr Sagan, koji je nažalost preminuo u decembru 1996. godine, bio je američki astronom, planetarni naučnik, kosmolog, astrofizičar i astrobiolog. Redovno je pisao i govorio o ovim temama kako bi pomogao u obrazovanju masa.

Sagan je pomogao u sklapanju prvih fizičkih poruka poslatih u svemir i najpoznatiji je po svom naučnom doprinosu u istraživanju vanzemaljskog života, kao i otkriću visokih temperatura na površini planete Venere.

Kurir.rs/Unilad