RAZBIJENA KROFNA MAFIJA NA HALKIDIKIJU! Oko plaža i profita vodio se rat između bugarskih i albanskih klanova! VIDEO

Grčki mediji izneli su u javnost spise o operacijama "krofna mafije“ na plažama na Halkidikiju, čije članove je grčka policija nedavno uhapsila.

Kako prenose mediji u Grčkoj, članovi kriminalne organizacije primoravali su ljude kojima je bio neophodan novac da prodaju krofne na ekstremno visokim temperaturama, a potom im uzimali veći deo pazara, pri čemu je često korišćena fizička prinuda. Oni su navodno krofne otkupljivali za 50 centi od proizvođača, 50 centi su davali prodavcu, a profit od jednog ili dva evra išao je u džepove organizatora "akcije“.

Dnevno su u proseku prodavali oko 600 krofni, a zarada je iznosila između 600 i 1.200 evra, u zavisnosti od toga da li krofna košta dva ili tri evra. Pomenuto hapšenje nije prvi slučaj hapšenja pripadnika "krofna mafije“ u Grčkoj. Prošle godine grčki mediji brujali su o upravo ovoj kriminalnoj grupi navodeći da se na ovom delu grčke obale vode pravi ratovi između "klanova“ prodavaca krofni. Rat se uglavnom vodi između bugarskih i albanskih državljana koji žele da ostvare primat u prodaji krofni na plažama Halkidikija, pišu mediji.

"Čuo sam pucanj i neko je rekao da pokupe čauru. Na sreću, ljudi su izašli iz jedne bašte i ja sam se spasio“, svedočenje je četrdesetčetvorogodišnjeg Gruzijca koji je bio žrtva napada na plaži Neo Marmaris na Halkidikiju.

Stranac koji poslednjih 25 godina stalno živi u Grčkoj i prodaje krofne, kroz svoje svedočenje, koje otkriva grčki portal "protothema.gr", opisao je napad "krofna mafije“. Pre oko 24 časa, u pustoj ulici u Nikitiju, četvorica nepoznatih muškaraca zabarakidirala su mu auto, parkirajući svoje vozilo, crni "folksvagen" tuareg prekrivenih registarskih oznaka, blokirajući mu put.

"Siguran sam da su me napali zbog prodaje krofni na plažama Halkidikija“, dodaje on.

Iz auta su izašle četiri osobe, koje su zajedno sa još dvojicom prošli pored automobila prodavca krofni i počeli da ga udaraju. Istovremeno, neki od počinilaca su gađali žrtvu kamenicama, oštetivši stakla na vozilu. Dok su žrtvu više puta udarali, video je kako je jedan od njih uperio pištolj u njega i pucao. Metak ga nije pogodio, dok je odmah nakon pucnjave čuo kako jedan od napadača govori: "Pokupi čauru i idemo“. Počinioci su u vozilu tražili čauru, nisu je pronašli i na kraju su odustali od potrage, jer su ljudi već izašli u dvorište zbog buke. Zatim su počinioci automobilom pobegli ka plaži.

"Svi su izašli i stali pored mog vozila. Pokušali su da otvore vrata, ali u početku nisu uspeli. Zatim je jedan počeo da me gađa krupnim kamenjem, drugi me je udario pesnicom u lice, dok me je treći nogom udario u rebra. Pokrio sam glavu rukama jer su me jako udarali.

Odjednom sam čuo pucanj i ljudi koji su me do tada udarali, najednom su govorili nekome da pronađe i pokupi čauru. Na sreću ljudi su izašli na balkone i terase, a ovi su ušli u Tuareg i otišli ​​na plažu Nikiti“, opisuje Georgianos napad.

U kontekstu pretresa vozila, identifikovan je okrivljeni K., za kojeg se navodi da je idejni tvorac organizacije "krofna mafije“. Tuareg koji je vozio imao je tragove od udarca na prednjem desnom blatobranu, što potvrđuje opise žrtve o umešanosti vozila u napad na njega. Unutar automobila pronađen je nož sa oštricom od 6,5 centimetara. Kada je usmeno ispitan, K. je priznao da je učestvovao u napadu na četrdesetčetvorogodišnjaka. On je posebno priznao da ga je dva puta udario u lice, ali je negirao pucnjavu i umešanost drugih ljudi.

Kao uzrok incidenta naveo je prethodni, slučajni, manji sudar između njegovog i vozila oštećenog, za koji je naveo da ne zna, čime je uspeo da ubedi istražitelja i tužioca da ga uz restriktivne uslove puste na slobodu do suđenja. Navodni vođa bande i izvršilac napada i ranije je zabrinjavao vlasti, jer su protiv njega pokrenuti postupci za niz teških krivičnih dela, kao što su pljačke, iznude, otmice, krađe, krađa životinja, prestupi sa oružjem, a takođe i za telesne povrede i pretnje.

Uhapšen kriminalni lanac koji je terorisao prodavce krofni na Halkidikiju Kako pišu korisnici društvene mreže Fejsbuk u grupi "Live from Greece“, ova priča je dobila nastavak i ove godine. Svi članovi kriminalne organizacije su uhapšeni, oko njih dvanaest, čiji je vođa bio tridesetdevetogodišnji Grk. Ova grupa je primoravala strance da u njihovo ime prodaju krofne na 19 plaža Halkidikija. Uhapšeni su starosti od 17 do 52 godine, prenose mediji.

Oni su pretnjama po život, telesnim kažnjavanjima, uključujući i pomenutu prošlogodišnju pucnjavu, uspevali da rasteraju druge prodavce brze hrane na plažama. Istovremeno su ucenjivali i reketirali i bič barove i restorane brze hrane. Kako su mediji preneli, utvrđeno je da su u najmanje sedam slučajeva pripadnici pomenute kriminalne grupe koristili pretnje po život, nanošenje telesnih povreda i upotrebu vatrenog oružja protiv drugih.

U jednom od navedenih slučajeva vođu bande su uhapsili policajci Odeljenja bezbednosti Poligiros zbog pokušaja ubistva koji se dogodio na području Halkidikija. u julu 2021. godine. Cilj im je navodno bio da zauzmu najpopularnije plaže na ovoj turističkoj destinaciji, koje bi im donele ogromnu zaradu.

